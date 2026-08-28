JBL rozšiřuje herní řadu Quantum o tři nové headsety

JBL představuje nové herní headsety JBL Quantum 520 Wireless, Quantum 520X Wireless a Quantum 120. Novinky se přidávají k modelu JBL Quantum 650 Wireless, vlajkové lodi střední třídy, a společně uzavírají kompletně vylepšenou nabídku JBL Quantum. Ta je navržena tak, aby přinesla pohlcující JBL Quantum Spatial Sound všem hráčům, od začátečníků až po zkušené gamery.
Díky softwaru JBL QuantumENGINE, pohodlným a lehkým materiálům a novým výrazným barevným provedením nabízí aktualizovaná řada ještě lepší výkon a širší možnosti výběru. Ať už preferujete kabelové, nebo bezdrátové připojení, konzoli, nebo PC, v nabídce JBL Quantum si najde vhodný headset každý hráč.
Objevte novou úroveň zvuku
Modely JBL Quantum 650, 520, 520X a 120 jsou vybaveny 50mm dynamickými měniči s karbonovou membránou, které přinášejí výkonný a pohlcující zvuk s množstvím detailů. Zachytíte tak vše, od vzdálených kroků až po ty nejjemnější zvuky. JBL Quantum Spatial Sound vás dostane přímo do centra dění a umožní přesně vnímat pohyb protivníků z každého směru. Ať už se k vám někdo řítí zepředu, nebo se plíží zezadu, budete vždy o krok napřed.
Hrajete s přáteli? Všechny headsety jsou vybaveny odnímatelným 6mm kardioidním mikrofonem na rameni, který zachovává váš hlas čistý a srozumitelný i během vypjatých soubojů. Váš tým tak nepřehlédne žádný důležitý pokyn.
„Chceme, aby hráči všech úrovní pocítili rozdíl, který dokáže kvalitní zvuk přinést do hraní, a aktualizace řady JBL Quantum je toho odrazem,“ uvedl Carsten Olesen, prezident divize Consumer Audio společnosti HARMAN. „Navazujeme na náš úspěšný vstup do herního segmentu a využíváme nejnovější inovace a zkušenosti k tomu, abychom z JBL Quantum vytvořili kompletní řadu přinášející kvalitnější herní zážitek na každé úrovni.“
Hrajte podle sebe
Oživte svůj herní setup novými barevnými provedeními Coral nebo Purple, případně zůstaňte u klasických variant Ice nebo Black. Na výběr jsou celkem čtyři nové barvy. Bezdrátové headsety JBL jsou nyní vybaveny silikonovým hlavovým mostem a prodyšnými textilními náušníky, které zvyšují pohodlí i během delšího hraní. Model Quantum 650 nabízí výdrž baterie až 45 hodin, zatímco Quantum 520 a 520X zvládnou až 37 hodin hraní.
Modely jsou navrženy s důrazem na dlouhodobý komfort během každé herní seance. Quantum 650 navíc nabízí vyměnitelné komponenty včetně mikrofonu, náušníků, krytů mušlí a kabelu. Headset tak můžete snadno oživit, vytvořit si vlastní barevnou kombinaci a udržet ho připravený na hraní i po letech používání.
Hrajete na Xboxu? JBL Quantum 520X má oficiální certifikaci pro Xbox, takže si můžete vychutnat kvalitní zvuk bez kabelů. Preferujete kabelové připojení? JBL Quantum 120 přináší kvalitní zvuk a množství funkcí v pohodlném a lehkém provedení. Lepší herní zážitek tak získáte za dostupnější cenu bez kompromisů v kvalitě zvuku.
Pomocí JBL QuantumENGINE si navíc můžete přizpůsobit zvuk, nastavení mikrofonu i uživatelské profily přesně podle svých představ.
JBL Quantum 520, Quantum 520X a Quantum 120 budou pravděpodobně dostupné od října 2026 na jbl.cz.