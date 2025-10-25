Recenze JBL Quantum 250: Skvělá sluchátka za slušnou cenu

Správný hráč má mít správná sluchátka. Společnost JBL si toto motto vzala k srdci. Její řada Quantum se za krátkou dobu stala synonymem pro kvalitní herní audio za rozumnou cenu. Nyní přichází nová generace, která nejenže posouvá laťku zvukového zážitku, ale přináší i revoluční myšlenku v oblasti designu. Vstupním modelem do této nové éry je kabelový headset JBL Quantum 250, který dokazuje, že špičkový herní zvuk a prémiové funkce nemusí být výsadou jen těch nejdražších modelů. S novým prostorovým zvukem, vylepšeným designem pro maximální pohodlí (a především s unikátním systémem vyměnitelných komponentů) se nejedná jen o upgrade, ale o promyšlený plán, jak by měl moderní herní headset vypadat.
Zvuk
Srdcem každého herního headsetu je kvalita zvuku a zde JBL Quantum 250 exceluje. Základ tvoří masivní 50mm karbonové dynamické měniče, které jsou navrženy s unikátním tlumicím materiálem pro dosažení vynikajícího výkonu s minimálním zkreslením. V praxi to znamená bohatý a plný zvukový zážitek. Při hraní intenzivních akčních her uslyšíte dunivé exploze s patřičnou hloubkou, zatímco v tichých pasážích nepřeslechnete ani ten nejjemnější šelest, který může prozradit polohu nepřítele třeba v novém Battlefield 6. Frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz zaručuje, že headset si poradí jak s hlubokými basy, tak s křišťálově čistými výškami.
Největší zvukovou inovací je však nová generace prostorového zvuku, JBL Quantum Spatial Sound. Nejde jen o další virtuální 7.1 efekt. Tento systém zpracovává mnohem více zvukových detailů z herního prostředí, generuje realistické odrazy a dozvuky a přizpůsobuje parametry v různých frekvenčních pásmech. Výsledkem je přirozenější, přesnější a pohlcující zvuk. Dokážete přesně určit, odkud přichází střelba, slyšíte kroky protivníka za rohem a máte dokonalý přehled o dění kolem vás. Ve světě kompetitivního hraní je tato precizní prostorová orientace klíčová.
Fotogalerie
Design
Dlouhé herní večery vyžadují nejen skvělý zvuk, ale především maximální pohodlí. JBL si to plně uvědomuje a přináší několik designových vylepšení. Headset je s hmotností pouhých 282,6 gramů ultra lehký a jeho váha je rovnoměrně rozložena díky inovativnímu hlavovému mostu. Tím nejzajímavějším prvkem je nová jemná síťka (hammock) umístěná mezi hlavou a měkkou hlavovou páskou. Tento zdánlivě malý detail má obrovský dopad na komfort, neboť zajišťuje mnohem lepší proudění vzduchu a stará se o to, abyste se při hraní méně potili. Každý, kdo někdy strávil hodiny s headsetem na hlavě, tuto novinku ocení. Pohodlí dále umocňují vysoce komfortní náušníky, které jsou navrženy tak, aby netlačily a byly příjemné i po mnoha hodinách nošení.
Komunikace a software
Týmová komunikace je základem úspěchu a sluchátka JBL Quantum 250 jsou na ni skvěle připraveny. Jsou vybaveny novým 6mm jednosměrným mikrofonem s kardioidní charakteristikou. Tento typ mikrofonu se soustředí primárně na zvuk přicházející zepředu (tedy váš hlas) a efektivně potlačuje rušivé zvuky z okolí. Vaši spoluhráči vás tak uslyší vždy jasně a zřetelně.
Tuto hardwarovou výhodu dále rozšiřuje software JBL QuantumENGINE. Tento nástroj vám dává plnou kontrolu nad zvukem i mikrofonem. Můžete si přizpůsobit zvukový profil pomocí ekvalizéru nebo využít vizualizér zvuku pro sledování zdrojů hluku v reálném čase. A co je nejdůležitější? Lze aktivovat pokročilou redukci šumu pro mikrofon, která dokáže efektivně odfiltrovat například zvuk klikání klávesnice. JBL QuantumENGINE prošel velkou úpravou. Má nový design a nově je kompatibilními se všemi modely JBL Quantum. Software si nově rovněž zapamatuje vaše již vytvořené nastavení.
Vyměnitelnost
Zde se JBL Quantum 250 naprosto odlišuje od konkurence a přináší myšlenku, která by se měla stát standardem. Headset je navržen jako modulární systém, kde je množství klíčových komponentů snadno vyměnitelných. Opotřebovaly se vám náušníky? Utrhl se kabel? Zlomil se mikrofon? U většiny headsetů by to znamenalo koupi nového kusu. U Quantum 250 si jednoduše dokoupíte a vyměníte daný díl. Vyměnit lze nejen mikrofon, kabel a náušníky, ale dokonce i síťku pod hlavovým mostem.
Tento přístup má dva obrovské benefity. Jednak výrazně prodlužuje životnost produktu a šetří vaši peněženku, ale také jde o obrovský krok vpřed v oblasti udržitelnosti, protože se značně snižuje množství elektronického odpadu. Díky univerzálnímu připojení přes 1,5 metru dlouhý 3,5mm audio kabel je JBL Quantum 250 kompatibilní prakticky s jakoukoliv platformou. S Windowsem, Macy, PlayStationem, Xboxem, Nintendo Switch i mobilními zařízeními. Sluchátka jsou dostupná v černé, bílé a fialové variantě. A brzy přibude i varianta Teal.
Fotogalerie #2
Závěr
JBL Quantum 250 jsou mnohem víc než jen další herní sluchátka v nabité konkurenci. Jde o příslušenství pro každého hráče, které kombinuje vynikající zvukový výkon, promyšlený design zaměřený na komfort a především revoluční myšlenku udržitelnosti. Precizní prostorový zvuk vám dá výhodu na bojišti, prodyšný design vám zajistí pohodlí při herních maratonech a vyměnitelné komponenty vám dávají jistotu, že se jedná o investici na mnoho let. Pokud hledáte kabelový headset, který nabízí špičkový výkon, inovativní funkce a zároveň myslí na vaši peněženku i na planetu, JBL Quantum 250 je v současnosti jednou z nejlepších a nejchytřejších voleb na trhu. Jejich cena je 1490 korun.
Slevový kód
Pro naše čtenáře se nám povedlo vyjednat slevu. Prvních 5 z vás po zadání kódu „LSA10Q250“ získá 10% slevu. Platí na všechny barvy.
V Česku sluchátka JBL Quantum 250 koupíte zde