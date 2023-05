Recenze JBL Quantum P910: Když to s hraním her myslíte skutečně vážně

Posledního půl roku čas od času zapneme s kamarády konzole a jdeme střílet do Warzone. Samozřejmě musíme počkat až děti, které to umí 100x líp než my, usnou, ale pak už je Ashika Island jen a jen náš. Od začátku, co mám PS5, mám klasický headset, který Sony uvedlo zároveň s PS5. Kluci z JBL se mě však před časem zeptali, zda bych nechtěl vyzkoušet něco nového a to rovnou to nejnovější a nejlepší, co nabízí – tedy herní sluchátka JBL Quantum 910P Console Wireless ve verzi pro PS5. Posledních 14 dní jsem tedy bojoval právě s těmito sluchátky a rád bych se podělil o své dojmy. Pokud vás tedy zajímají herní sluchátka od JBL, které jsou jak ve verzi pro PS5, tak i ve verzi pro Xbox.

JBL Quantum 910P jsou uzavřená herní sluchátka přes hlavu, která nabízí klasický externí mikrofon, bezdrátové připojení k herní konzoli, které je možné případně pomocí kabelu změnit na drátové. Jakmile je vytáhnete z krabičky, stačí připojit USB adaptér do USB vašeho Playstationu a vše začne fungovat, jak má. Skutečně bez jakéhokoli nastavování, párování nebo čehokoli nepohodlného se okamžitě po zapnutí sluchátek přesune zvuk z televize právě do sluchátek a vy můžete začít okamžitě hrát.

Co se designu a hardware jako takového týká, máte k dispozici externí mikrofon, který můžete používat pro komunikaci ve hrách. Mikrofon má šikovnou vychytávku, kdy pouhým jeho zklopením směrem k tělu sluchátek, dojde k vypnutí a jakmile jej opět přiblížíte k puse, aktivuje se. Můžete si jej samozřejmě také upravit tak, abyste jej měli přímo před pusou. Na druhou stranu je nutné dodat, že kluci, se kterými hraju CoD Warzone i s klasickými sluchátky k PS5 od Sony, nepozorovali ve zvuku téměř žádný rozdíl. Sluchátka k PS5 od Sony mají přitom pouze integrovaný mikrofon a tak je o tázka, zda nestačilo zvolit také u JBL pouze integrovaný mikrofon, když, jak se zdá, na kvalitu zvuku to nemá žádný vliv, ovšem rozumím, že většina herních sluchátek má právě externí mikrofon a nutno uznat, vypadá to zkrátka cool.

Na levém náúšníku pak kromě již zmíněného mikrofonu najdete také USB-C port pro nabíjení sluchátek, vedle něj je 3,5mm jack konektor pro připojení sluchátek ke konzoli pomocí kabelu. Dále zde najdete také tlačítko pro vypnutí a zapnutí mikrofonu, které však jak jsme již zmínil v podstatě ani nepotřebujete. Najdete zde také kolečko pro změnu hlasitosti, které je velmi jemné a precizní. Taktéž zde je kolečko, kterým měníte hlasitost voice chatu a hry samotné, díky čemuž si můžete vše nastavit tak, jak potřebujete a buď slyšíte více zvuky ve hře, nebo vaše kamarády. Nechybí zde pak také tlačítko pro aktivaci a dekativaci Noise Cancellingu. Zde však musím zcela upřímně říct, že sluchátka sama o sobě extrémně tlumí okolní hluky a to svoji konstrukcí a velmi kvalitními náušníky a aktivovat Noise Cancelling bylo v mém případě zcela zbytečné. Naopak mi chyběla funkce propustnosti, protože právě kvůli extrémnímu tlumení jsem sám sebe při hraní neslyšel a zbytečně jsem křičel při mluvení s kamarády ve hře. Noise Cancelling se rozhodně hodí, ovšem pokud se vedle vás někdo nedívá na televizi nebo nahlas nemluví, při hraní v pohodlí domova jej zřejmě příliš nevyužijete.

Pravý nušník pak nabízí tlačítko pro zapnutí a párování sluchátek a také tlačítko pro přepínání režimů zvuků. Sluchátka nabízí v podstatě trojici režimů. Klasický poslech (Impresive Sound), Spatial audio a pak také sledování hlavy. Upřímně Spatial audio je super věc a vše zní skutečně skvěle, ovšem sledování hlavy jsem tak nějak u herních sluchátek nepochopil. Funguje sice na jedničku z hvězdičkou, ovšem při hře chcete slyšet odkud jde soupěř při pohledu na televizor nebo monitor a když otočíte hlavu nějakým jiným směrem nechcete aby zvuk vycházel směrem z televizoru, ale z místa, kde se soupeř skutečně nachází. Chápu, že se jedná o další cool vychytávku, která je dnes zkrátka moderní, ale při hraní jsem ji v podstatě nikdy nepoužíval a neumím si představit situaci během hraní her, kdy by bylo výhodné mít ji zapnutou.

Naopak Spatial Audio, respektive Virtual Sorround Sound, jak JBL tuto funkci nazývá, vás vtáhne do děje stejně jako přechod z HD na 4K rozlišení. Zvuk je skutečně hutný, jiné slovo mě opravdu nenapadá. Když v CoD vystřelíte ze zbraně, uslyšíte cvakání uzávěru, uslyšíte výbuch střelného prachu a uslyšíte ničivou sílu, kterou způsobuje samotná kulka. Vybuch granátu ve vaší blízkosti se promění v realistický a celkem děsivý zážitek. Při hraní F1 si budete při podřazování před zatáčkou připadat skutečně jako v monopostu. Zvuk je zkrátka perfektní a patří za něj obrovský palec nahoru.

Na to, že PS5 přináší zcela nový 3D zvuk, jsem si již za dva roky, co ji mám, zvykl, ovšem to, co to dokáže se skutečně kvalitními sluchátky je až k nevíře. Například CoD Modern Warfare II se chlubí tím, že vojáci při běhu přes různé povrchy vydávají různý zvuk kroků. To je sice pravda a i s klasickými sluchátky je to hodně znát, ovšem s JBL Quantum 910p máte pocit, že dokážete místo, kde se soupeř nachází, identifikovat na virtuální metr přesně. Hraní je najednou opravdu zcela jiný zážitek. K celkovému zážitku pak přispívá také extrémně nízká latence. To, co vidíte, tak ve stejný moment i slyšíte, odezva je skutečně perfektní a to zejména díky 2,4 Ghz bezdrátovému připojení. Velmi zajímavá je také funkce Dual Source, díky které můžete připojit sluchátka zároveň k iPhone a k PS5. Ke konzoli je připojíte přes Wi-Fi pomocí dodávaného USB adaptéru a k iPhone klasicky přes Bluetooth 5.2. Pak již jen stačí jednoduše přepínat na zvukový výstup a tak zatímco například čekáte v lobby hry, můžete si vyslechnout hlasovky nebo udělat krátký hovor a pak se jen jednoduše přepenete zpět k PS5.

Za co kromě zvuku patří JBL obrovský palec nahoru, je výdrž baterie. Používal jsem Spatial Audio, bezdrátové připojení k PS5 a zároveň mikrofon. Sluchátka jsem při svém hraní nabil jednou a mohl jsem je používat 3 týdny. Není se také čemu divit, protože sluchátka mají výdrž 39 hodin, což mohu skutečně potvrdit a na jedno nabití vydrží rozhodně déle než vy. I kdybyste hráli nějaký víkendový herní maraton, nemáte se čeho bát. Výdrž je skutečně excelentní. Samozřejmě, kdyby hrozilo, že vám dochází baterie, můžete je nabíjet i během hraní pomocí USB-C kabelu, ovšem nedovedu si představit, že by vám něco takového hrozilo.

Abych však jen nechválil, kromě extrémně kvalitního potlačení hluku, kvůli kterému jsem se neslyšel, jsem měl mírný problém i s tím, že uši ve sluchátka zkrátka příliš nedýchají, což s tlumením souvisí, a tak se vám může stát, že se vám budou uši potit. Já však vždy hraju hodinu, maximálně hodinu a půl a tak problém nebyl nijak vážný, ovšem při dlouhém hraní, obzvlášť když budou venku vysoké teploty, je potřeba počítat s tím, že se uši skutečně mohou potit.

Musím upřímně uznat, že herní sluchátka nejsou něco, co bych recenzoval den co den nebo o co bych se nějak významně zajímal. Jsem obyčejný hráč, co si párkrát do týdne dá s klukama CoD. Posun, který pro mě JBL Quantum 910p znamenaly, je však skutečně obrovský a musím říct, že jsem si hraní s nimi začal užívat na trošku jiné úrovni než předtím. Mají sice některé věci navíc, které neocením, ovšem to je moje osobní preference a pro někoho jiného by bez věcí jako je sledování hlavy nebo noise canceling neměla sluchátka žádný význam. Pokud tedy hledáte zajímavá sluchátka k PS5 nebo k Xboxu, jsou Quantum 910P rozhodně zajímavou volbou, na kterou má smysl se při výběru zaměřit.