Hledáte kvalitní gamingová sluchátka? Na trh brzy vstoupí žhavé novinky JBL Quantum 910

Komerční sdělení: Pokud se řadíte mezi vášnivé hráče videoher, pak moc dobře víte, jak je kvalitní zvuk doslova klíčový na vaší cestě za vítězstvím. To platí dvojnásob v kompetitivních hrách pro více hráčů, kde vás zvuk může postavit do extrémní výhody před vašimi protivníky. Jestliže zrovna hledáte doopravdy kvalitní sluchátka určená přímo pro hráče a je pro vás důležitá jejich prvotřídní kvalita, pak pro vás máme perfektní tip! Na trh už totiž brzy vstoupí žhavé novinky od JBL, konkrétně tedy modely JBL Quantum 910X a JBL Quantum 910P.

JBL Quantum 910

Jak už jsme zmínili výše, na trh již brzy vstoupí zbrusu nová dvojice JBL Quantum 910X a JBL Quantum 910P. Konkrétně se jedná o high-end bezdrátová sluchátka pro hráče, která potěší designem, precizním zpracováním a doslova nekompromisním zvukem. Ačkoliv jde o dva modely, ve skutečnosti jsou si nesmírně podobné a jejich zásadní rozlišení spočívá v platformě, pro kterou jsou určeny. To ostatně vyplývá i ze samotného názvu. JBL Quantum 910X jsou totiž určena pro herní konzoli Xbox, zatímco JBL Quantum 910P se soustředí na Playstation hráče. Ve skutečnosti jsou si jinak nesmírně podobná. Pojďme se proto zaměřit na jejich hlavní přednosti a říct si, co vlastně umí a co hráčům nabízí.

Pro hráče je zvuk extrémně důležitý. Právě proto se sluchátka JBL Quantum 910 pyšní prvotřídním zvukem JBL QuantumSOUND Signature s Hi-Res certifikací a dokonce jim neschází ani podpora prostorového zvuku JBL QuantumSPATIAL 360. Důležitou roli pak také hraje aktivní potlačení hluku, díky čemuž se při hraní můžete naplno ponořit do hry, aniž by vás jakkoliv rušilo vaše okolí. Jelikož jsou sluchátka bezdrátová, pyšní se také systémem s nízkou latencí. Co se týče výdrže baterie, v tomto směru se údaje pro dva modely liší. JBL Quantum 910X nabízí výdrž až 37 hodin (při použití Bluetooth až 42 hodin), zatímco v případě JBL Quantum 910P jde dokonce o až 39 hodin (při použití Bluetooth až 45 hodin). Doslova tak máte dostatek energie pro nekončící herní sešlosti. Určitě se nemusíte bát, že by vás sluchátka v průběhu hraní selhaly. Lze je totiž zároveň nabíjet i používat.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit duální bezdrátovou komunikaci a přítomnost kvalitního mikrofonu, díky čemuž můžete být neustále ve spojení s vašimi herními parťáky. V tomto směru nesmíme zapomenout zmínit samostatné zvukové karty spolu s certifikovaným ovladačem pro Discord – dokonale si tak můžete přizpůsobit vyvážení herního zvuku a chatu přímo ve sluchátkách, bez přerušení akce. Mikrofon pak ještě disponuje technologií pro potlačení ozvěny a hluku. V případě jeho vyklopení se navíc automaticky vypíná. To vše ještě skvěle doplňuje vskutku prémiové zpracování. Lehký a odolný hlavový pás a náušníky z paměťové pěny potažené kvalitní kůži jsou totiž speciálně navrženy pro naprostý komfort, bez ohledu na to, jak dlouho budete hrát. Oba modely budou oficiálně k dispozici v dubnu 2023. Již nyní si je však můžete předobjednat a mít je tak k dispozici mezi prvními! Jejich cena činí 7590 Kč.

Kompatibilita s platformami

Jak už jsme zmínili výše, JBL Quantum 910X jsou primárně určena pro Xbox, zatímco JBL Quantum 910P pro Playstation. Tím se ale nenechte zmást. To totiž ještě neznamená, že byste sluchátka nemohli použít i v kombinaci s ostatními platformami, ba právě naopak. Oba modely jsou totiž plně kompatibilní s Bluetooth produkty, případně za pomoci 3,5mm audio konektoru je lze připojit k PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch, k mobilním telefonům, Macům a VR brýlím.

Samozřejmě nejlepších výsledků lze dosáhnout při využití bezdrátového 2,4GHz připojení. V tomto směru jsou JBL Quantum 910X kompatibilní s Xbox, PC, Playstation (PS5 a PS4), Nintendo Switch a Mac. V případě JBL Quantum 910P je výběr prakticky stejný, s výjimkou konzolí Xbox.