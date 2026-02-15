Recenze JBL Quantum 950: Herní bestie s prostorovým zvukem a „nekonečnou“ energií

Když přijde řeč na poctivý gaming, představíme si nejen výkonný hardware, ale také periferie, které nás nenechají ve štychu v polovině klíčového zápasu či souboje. Společnost JBL se svou řadou Quantum dlouhodobě dokazuje, že umí přenést své know-how o audiu i do světa her. S modelem JBL Quantum 950 však míří ještě výš. Tento headset slibuje vyřešit dvě největší bolesti bezdrátových sluchátek. A sice nutnost nabíjení uprostřed hry a „plochý“ zvuk bez prostorové orientace.
Novinka přichází s unikátním systémem vyměnitelných baterií, karbonovými měniči a pokročilým sledováním pohybu hlavy. Je to skutečně ten headset, který vám zajistí přežití ve virtuálním světě? A dokáže si obhájit poměrně vysokou cenovku? Pojďme se něj podívat.
Design a konstrukce: Prémiové pohodlí
Na první pohled je vidět, že JBL Quantum 950 se řadí do segmentu prémiových sluchátek. Ačkoli sluchátka váží nezanedbatelných 398 gramů, JBL si dala extrémně záležet na ergonomii. Klíčem k pohodlí je nový ultralehký hlavový most se síťovaným závěsem (podobný koncept je patrný u high-end kancelářských židlí), který chytře rozkládá váhu na celou plochu hlavy. Díky tomu netlačí ani po několika hodinách hraní. Sluchátka jsou dostupná v bílé a černé barvě.
Náušníky jsou vyrobeny z paměťové pěny potažené prodyšnou umělou kůží. Jsou hluboké, prostorné a skvěle izolují pasivní hluk. Co je však na konstrukci zajímavé, je důraz na udržitelnost a opravitelnost. JBL zde udělalo krok správným směrem. Mikrofon, kabely, náušníky i samotný hlavový most tak můžete snadno vyměnit. To znamená, že když se opotřebují (což je u headsetů nejčastější důvod výměny), nemusíte kupovat sluchátka nová, ale postačí vyměnit díl. Balení je navíc kompletně bez plastů a je vyrobené z FSC papíru. Co se týče výměny komponentů, je možné je momentálně objednat pouze přes servis JBL. Časem ale mohou být součástí klasické produktové nabídky.
Zvuk: Karbonové měniče a sledování hlavy
Srdcem sluchátek jsou 50mm dynamické měniče, které JBL vylepšilo použitím karbonového tlumicího materiálu. Možná se ptáte, proč právě karbon. Tento materiál zajišťuje vyšší tuhost membrány, což vede k nižšímu zkreslení i při vysokých hlasitostech a k přesnějšímu podání basů. Zvuk je charakteristický pro JBL. Je tedy mohutný, pohlcující a výbuchy cítíte v kostech. Produkt jsem testoval poslední dva týdny u Resident Evil 4 a 7. Pokud máte rádi hororové hry, tato sluchátka posunou zážitek ještě o kus dál. Lekačky jsou naprosto šílené. S těmito sluchátky v jsem se v noci bál podívat za každý roh a jakýkoli zvuk ve mně vyvolal pocit nebezpečí a strachu (převážně mise na vraku lodi v Resident Evil 7 byla neuvěřitelná). Jelikož mám sluchátka JBL spojena s basy a dramatem, titul typu Resident Evil mu zkrátka sedne. Zkoušel jsem krátce i FIFU, abych měl vhled do zcela odlišného žánru. I zde sluchátka poskytují zcela nadstandardní zážitek. Hulákání ochozů a řev komentátora vás zkrátka vtáhne i zde. Nejvíce si je ale dle mého názoru užijete u akčních titulů. Sluchátka jsou navíc multiplatformní. Čili kromě PC je připojíte i ke každé konzoli.
Tou pravou revolucí u nového modelu je však technologie JBL Quantum Spatial Sound s integrovaným sledováním pohybu hlavy (Head Tracking). Sluchátka pomocí senzorů sledují, jak otáčíte hlavou, a v reálném čase upravují zvukové pole. Pokud se ve hře ozve výbuch za vámi vpravo a vy otočíte hlavu doprava, zvuk se přesune přímo před vás. Přesně jako v realitě. Tato funkce posouvá prostorové vnímání na zcela novou úroveň a v online akčních hrách typu Call of Duty či Battlefield vám může dát zásadní výhodu při lokalizaci nepřátel.
Pro náročné uživatele je tu navíc možnost připojit sluchátka přes USB-C kabel a získat Hi-Res zvuk s vysokým rozlišením, což oceníte při poslechu bezztrátové hudby.
Byla by škoda tato sluchátka používat pouze při hraní her. Hudební projev je totiž výborný. Samozřejmostí jsou hutné basy a krásně čistý zvuk. Pokud zrovna nehrajete, sluchátka použijete jak při poslechu hudby, tak podcastů. Jestliže vám tedy nebudou vadit větší rozměry, klidně s nimi vyražte ven.
Adaptivní ANC a ticho na povel
Herní soustředění často narušuje okolí. Hluk z ulice, rodina nebo hučící větráky PC. Quantum 950 proto disponuje adaptivním potlačením hluku (ANC). Systém automaticky analyzuje hladinu hluku v místnosti a podle toho upravuje intenzitu potlačení. Funguje to spolehlivě a v kombinaci s kvalitním pasivním utěsněním náušníků se ocitnete v dokonalé „herní bublině“. Pokud naopak potřebujete slyšet, co se děje kolem (například když na vás někdo mluví), funkce TalkThrough pustí okolní zvuk dovnitř stisknutím jediného tlačítka.
Nekonečná energie: Systém dvou baterií
Tohle je záležitost, kterou jsem ještě neviděl. Většina bezdrátových sluchátek vás nutí po vybití připojit kabel a hrát přes drát. JBL Quantum 950 na to jde jinak. V balení najdete dvě vyměnitelné baterie. Jedna je ve sluchátkách, druhá se nabíjí v základně.
Každá baterie nabízí výdrž až 25 hodin (samozřejmě v závislosti na hlasitosti, ANC apod.). Jakmile vám ve sluchátkách dojde energie, prostě baterii vyjmete, vložíte tu nabitou ze základny a hrajete dál. Celková deklarovaná výdrž 50 hodin je tak spíše obraznou informací. V praxi sluchátka prostě hrají pořád.
Základna a konektivita: Víc než jen vysílač
Součástí balení není jen malý USB dongle, ale robustní multifunkční základna. Ta plní hned několik rolí:
- Bezdrátový vysílač (2,4 GHz):Zajišťuje přenos zvuku s nízkou latencí.
- Nabíječka:Má slot pro nabíjení náhradní baterie.
- Ovládací centrum:Umožňuje rychle upravit hlasitost, poměr zvuku hry a chatu, nebo vypnout/zapnout prostorový zvuk a sledování hlavy, aniž byste museli opustit hru.
Kromě 2,4GHz připojení podporují sluchátka i Bluetooth 5.3. Díky funkci Dual Wireless můžete být připojeni k PC (přes základnu) a zároveň k telefonu (přes BT). Můžete tak přijmout hovor, aniž byste museli sundávat sluchátka nebo přerušovat hru.
Mikrofon a komunikace
Mikrofon je u herních sluchátek při hraní multiplayerových her zásadní. JBL zde nasadilo 6mm kardioidní mikrofon na výklopném raménku. Je odnímatelný, což je skvělé, pokud chcete sluchátka používat jen na poslech hudby či zrovna hrajete singleplayer. Kardioidní charakteristika znamená, že snímá zvuk primárně od vašich úst a potlačuje hluk z klávesnice nebo okolí. Kvalitu hovoru navíc vylepšuje software, který čistí hlas od šumu. Sluchátka mají dokonce oficiální certifikaci pro Zoom, takže s nimi bez ostudy zvládnete i pracovní videohovory.
Software JBL QuantumENGINE
Veškeré nastavení probíhá v aplikaci JBL QuantumENGINE pro PC. Zde si můžete kalibrovat prostorový zvuk a sledování hlavy, nastavit ekvalizér (nebo vybrat z předvoleb pro FPS, MOBA atd.), upravit RGB podsvícení (logo JBL na náušnících a podsvícení základny) a aktualizovat firmware. Software je přehledný, vizuálně atraktivní a nabízí hluboké možnosti personalizace, včetně nastavení vlastního profilu pro mikrofon.
Verdikt
JBL Quantum 950 nejsou jen další herní sluchátka. Je to v podstatě audio systém pro hráče, kteří nechtějí dělat kompromisy. Kombinace karbonových měničů a sledování pohybu hlavy přináší jeden z nejlepších prostorových zážitků na trhu. Systém vyměnitelných baterií pak elegantně řeší největší slabinu bezdrátových headsetů. Jejich cena je 8790 korun.