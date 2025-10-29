TOP 5 vychytávek, které přináší vylepšená herní řada sluchátek JBL Quantum

Komerční sdělení: Hry přinášejí rychlý vizuální a technický pokrok – od realistické grafiky a pohybu postav až po příběhy připomínající filmové zážitky. S novými tituly, jako jsou Ghosts of Yōtei, Battlefield 6, Borderlands 4 a brzy i GTA 6, musí zvuk držet krok s obrazem. Proto je nyní zvukový zážitek považován za stejně důležitý jako vizuální zážitek, ať už v FPS hrách nebo v hrách založených na příběhu. Společnost JBL tento trend nezanedbala a při vývoji sluchátek Quantum 950, Quantum 650 a Quantum 250 pečlivě naslouchala hráčům na všech platformách. Zde je 5 nejdůležitějších funkcí a inovací, které JBL používá k posunutí herního zvuku na vyšší úroveň.
TOP 1: Zvuk JBL, který jako první přinesl zvuk do kin a filmových studií, nyní přináší zvuk do herního světa
Nové série JBL Quantum 950, 650 a 250 přinášejí zvuk, který mění tradiční způsob hraní, ať už online nebo na základě příběhu. Všechna sluchátka jsou vybavena 50mm dynamickými uhlíkovými měniči s vysokým rozlišením, ultra nízkým zkreslením a nejnižší možnou latencí. Hrajete Counter Strike nebo Valorant? Uslyšíte i ty nejtišší kroky svého soupeře. V akčních hrách, jako jsou Wukong nebo Elden Ring, zažijete atmosféru bitev monumentálním způsobem. Tuto konkurenční výhodu v multiplayerových hrách a epickou atmosféru příběhových her můžete posunout na další úroveň díky JBL Quantum Spatial Sound s 3D sledováním hlavy. Aby vás nic nerozptylovalo od hry, Modely 950 a 650 jsou samozřejmě vybaveny aktivním potlačením hluku (ANC).
TOP 2: Revoluce s „nekonečnou“ výdrží baterie
Vlajková loď nové série, JBL Quantum 950, přináší revoluční změnu v podobě nabíjecí stanice a vyměnitelné baterie umístěné přímo v náušníku. I přes výdrž baterie přibližně 25 hodin není třeba se znepokojovat – balení obsahuje dvě baterie a nabíjecí stanici. Zatímco jedna baterie je v provozu, druhá se nabíjí. Výměna trvá jen několik sekund, takže můžete pokračovat bez přerušení. Kromě rychlé 10sekundové výměny každých 25 hodin je hraní s touto náhlavní soupravou prakticky nekonečné.
Zmínili jsme, že nabíjecí stanice je multifunkční, a navíc slouží také jako ovladač pro vyvážení hlasitosti her/chatu, ekvalizéru a profilů RGB. Nejdůležitější je, že funguje jako multiplatformní 2,4GHz dongle, který zaručuje ultra nízkou latenci bez jakýchkoli omezení. Model JBL Quantum 650 má také vyměnitelnou baterii, ale nabíjecí stanice není součástí balení. Kabelová, cenově dostupná varianta JBL Quantum 250 pro méně náročné hráče samozřejmě baterii nemá.
TOP 3: Inovativní náhlavní pásek, díky kterému se nebudete potit
Pohodlí je při dlouhých herních sezeních klíčové a každý hráč ví, že náročný souboj s bossem může připomínat tvrdý trénink v posilovně. Problém intenzivního pocení a nepohodlí při hraní se stává stále důležitějším, a proto společnost JBL při vývoji svých nových sluchátek Quantum kladla velký důraz na pohodlí, a to se jí podařilo. Pohodlí zajišťují vyměnitelné komponenty, paměťové pěnové náušníky a inovativní „hamakový“ náhlavní pásek s prodyšnou síťovinou, který rovnoměrně rozkládá váhu a snižuje tlak na hlavu. Tento vylepšený design najdete nejen u modelu Quantum 950, ale také u modelů 650 a kabelového modelu 250.
TOP 4: Přizpůsobte si sluchátka pomocí vyměnitelných komponentů
Mottem nové řady Quantum je, že JBL myslel na všechno. Mikrofon, baterie, ultra pohodlné náušníky a čelenka s houpací sítí, kabely a kryt baterie – to vše je vyměnitelné, což znamená, že poškození sluchátek již automaticky neznamená, že si musíte koupit nový model. Nová řada JBL Quantum je navržena tak, aby vydržela roky.
TOP 5: Herní software, který se přizpůsobí vašemu jedinečnému stylu
Díky aktualizovanému hernímu softwaru JBL QuantumENGINE* můžete doladit nastavení mikrofonu a sluchátek, spravovat profily a osvětlení a snadno přepínat mezi více zařízeními. Doslova vše je přizpůsobeno vám a vašemu jedinečnému vkusu. Připadá vám, že sluchátkům chybí basy? Jednoduše basy zesilte. Je váš spoluhráč příliš hlasitý a vy neslyšíte kroky? Jednoduše upravte vyvážení mezi hrou a chatem. Funkce jako Smart EQ pro různé žánry her, AI Mic pro potlačení šumu a plně přizpůsobitelné RGB podsvícení dělají z JBL QuantumENGINE kompletní nástroj pro jakékoli herní nastavení. Nyní vás nic neomezuje, protože všechny modely sluchátek z herní řady JBL Quantum jsou kompatibilní s novým herním systémem.
*Kompatibilní s Windows 10 a vyššími verzemi a macOS 11 a vyššími verzemi.