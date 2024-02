Recenze JBL Quantum 350 Wireless: Skvělá sluchátka s odnímatelným mikrofonem nejen pro hráče

Společnost JBL si vysloužila skvělou pověst na poli profesionální audio techniky, zapsala se ovšem do povědomí uživatelů také s Bluetooth reproduktory, PartyBoxy a v neposlední řadě také sluchátky. Patří mezi ně i bezdrátová Quantum 350 s odnímatelným mikrofonem, s nimiž výrobce primárně cílí na hráčskou komunitu, ale jejich přednosti ocení i běžní konzumenti multimediálního obsahu či lidé, jež se často účastní konferenčních hovorů a podobně. Pro uživatele macOS je v App Store k dispozici šikovná aplikace s označením JBL QuantumENGINE sloužící primárně k updatu firmwaru, přičemž majitelům PC dokáže nabídnout ještě mnohem víc, například JBL QuantumSURROUND, ekvalizaci nebo přístup k nastavení mikrofonu.

Co se nachází v balení

Pakliže zatoužíte po JBL Quantum 350 Wireless, bude vám doručena krabička s efektním potiskem, v jejíchž útrobách se ukrývají sluchátka, USB audio adaptér, kabel USB-A na USB-C k nabíjení o délce 1 m, dokumentace a samozřejmě zmíněný mikrofon, včetně protivětrné ochrany, který lze dle potřeby připojit do konektoru na levé straně. Pak už stačí jen zasunout USB dongle do počítače a můžete se pustit do párování.

Fyzické vlastnosti a ovládací prvky

JBL Quantum 350 Wireless už při prvním kontaktu, přestože je dominantním materiálem plast, rozhodně nepůsobí levným dojmem. Náušníky jsou velmi pohodlné a dokonce i při delším používání nijak zvlášť nekumulují teplo, což bývá často kamenem úrazu i některých dražších konkurenčních modelů. Na temeni vás díky polstrování nic tlačit nebude a most je na obou koncích nastavitelný v šesti velikostních úrovních. Ve výsledku tak dokáží sluchátka přes hlavu narůst ze zhruba 26 cm až na 35. Obecně jsou velmi přizpůsobitelná, a to jak směrem dovnitř, tak i nahoru a dolů, takže pravděpodobnost, že by vám neseděly, je poměrně nízká. Vnější obvod náušníků činí 31 cm a vnitřní naprosté většině lidí dostačujících 15 cm. Ovládací prvky jsou integrovány převážně do levého sluchátka, kde je od předu umístěn mikrofonní vstup, port USB-C sloužící k doplnění energie, led indikátor informující o jejím stavu, spínač pro aktivaci či deaktivaci mikrofonu a kolečko hlasitosti. Zapnout či vypnout celý headset pak můžete vespod na pravé straně hlavy, kde se nachází ještě dioda zobrazující status komunikace mezi prvky.

USB audio adapter není o nic větší než běžný flash disk a s rozměry 3,7 cm na šířku (včetně konektoru), 1,7 na výšku a 0,8 cm do hloubky příliš prostoru nezabere. Po vložení do portu je třeba stisknout jediné tlačítko vlevo alespoň po dobu 5 sekund a spustit tak párování, jehož úspěšné proběhnutí se potvrzuje i vizuálně, a to tím, že ustane blikání.

Spojení mezi konektorem a mikrofonem o délce 10,7 cm je ohebné a tvarovatelné, takže nezavazí, ale zároveň není problém najít mu ideální polohu, v níž dosáhnete maximální srozumitelnosti svého sdělení druhé straně.

Technické údaje

Headset pracuje v pásmu 2,4 Ghz, přičemž se přenosová frekvence bezdrátového vysílače pohybuje od 2402 MHz do 2480 MHz. Na zvukově bohatém zážitku mají podíl 40mm dynamické měniče s odezvou 20 Hz až 20 kHz a impedancí 32 Ω. Udávaný frekvenční rozsah mikrofonu se všesměrovou charakteristikou je 100Hz až 10kHz a výsledný zvuk je na zařízení podobného typu překvapivě dobrý. Provoz zajišťuje Li-ion baterie s kapacitou 1300 mAh, jež je schopna po pouhých 2 hodinách nabíjení poskytnout 22 hodin provozu.

Dojmy a hodnocení

Dva faktory mne na zařízení zaujaly asi nejvíce, frekvenčně i dynamicky bohatý zvuk a pohodlí. Několik dní za sebou jsem pracoval s Quantum 350 Wireless na hlavě, trochu si zavzpomínal při hraní mého oblíbeného Half-Life 2 a musím říci, že headset předčil má očekávání. Nejen, že jsem nepocítil potřebu si po pár desítkách minut sluchátka sundat kvůli teplotě, ale navíc jsem se dočkal reprodukce, které nechyběla prostorovost ani velmi pěkně vykreslené spodní frekvence, které hráči jistě ocení, zatímco střední pásmo bylo srozumitelné, aniž by působilo agresivně. Nejvyšší část spektra by mohla být z mého pohledu trochu výraznější, čímž by se stal projev ještě o něco světlejším. Pozitivně vnímám také to, že po nasazení člověka neruší jakékoli pazvuky, a to ani při pohybu. Z hlediska dosahu jsem se osobně pohyboval bez ztráty zhruba ve vzdálenosti 11 m přes 2 místnosti, ale zavřené dveře už přenosu příliš nesvědčily. Je ovšem třeba říci, že Quantum 350 Wireless mají posluchači poskytnout komfort bezdrátového provozu, nikoli lámat rekordy v dosahu. Přesto však, pokud si odběhnete do vedlejší místnosti pro něco k pití nebo třeba kapesník, přerušení se bát nemusíte.

Při využití tónového generátoru byla odezva okolo 20 Hz stále dobře slyšitelná a v horní části spektra jsem to vnímal stejně až k 19 200 Hz. V macOS se USB audio adaptér ozve jako standardní zvuková karta, takže s ním můžete pracovat v kombinaci s libovolným softwarem pro streamování, komunikaci nebo zpracování audia. Pokud jde o zpoždění při poslechu, nijak výraznou latenci jsem nezaznamenal. Zkoušel jsem dokonce nahrát přes midi klaviaturu ve svém DAW úryvek písně s využitím vst plug-inu virtuálního piana a dojem ze hry byl příjemný. Pro střih videa nebo profesionální aplikace pracující se zvukem se headset příliš nehodí, ovšem svoje oblíbené tracky a zvukové detaily při hraní Resident Evil Village si opravdu užijete. JBL zkrátka umí zvuk udělat zábavným. Jako Apple uživatel bych ocenil, kdyby aplikace JBL QuantumENGINE nabídla totéž, s čím mohou pracovat lidé ve Windows a o něco univerzálnějšími by sluchátka učinila kromě bezdrátového provozu, také varianta propojení kabelem, i když to, že jsou Quantum 350 Wireless schopna plnohodnotně fungovat i při nabíjení to do určité míry kompenzuje, přičemž slibované 2 hodiny potřebné k dosažení maximální kapacity mohu ze zkušenosti potvrdit.

Cena

S Quantum 350 Wireless dostanete za pěkných 1990 Kč stabilní bezdrátový zvuk JBL v na svou cenovou kategorii odolném provedení a s velmi dobrou výdrží baterie. Headset vám pak přinese skutečný požitek nejen při hraní her, ale také při sledování filmů a seriálů nebo poslechu oblíbených interpretů.

Slevový kód

Pokud vás sluchátka zaujala, máme pro vás skvělou zprávu. Díky slevovému kódu QUA350LSA15 totiž může tato sluchátka získat 5 z vás s 15% slevou – tedy za 1692 Kč.

Sluchátka můžete zakoupit zde