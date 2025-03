Recenze JBL Quantum 360 Wireless: Skvělá sluchátka pro hráče

Jestliže hledáte univerzální bezdrátová herní sluchátka, která jsou určená primárně na PC, ale zároveň si hravě poradí i s PS4, PS5 nebo Nintendo Switch, neměla by vám novinka v podobě JBL Quantum 360 Wireless uniknout. JBL tuto řadu cílí na široké spektrum hráčů, včetně mladších ročníků nebo hráček, a proto nabízí čtyři barevná provedení – černé, fialové, bílé a azurové. Mně se do rukou dostala fialová varianta, která už na první pohled zaujme výraznějším designem. V následující recenzi se zaměříme na vlastnosti sluchátek, jejich zvuk, pohodlí i možnost dvojího bezdrátového připojení.

Obsah balení

Sluchátka JBL Quantum 360 jsem obdržel v elegantní krabici, na níž je znázorněná fialová verze a vypsané hlavní parametry. Po otevření balení na mě čekala samotná sluchátka, vyjímatelný mikrofon s 3,5mm jackem, USB bezdrátový dongle pro 2,4GHz připojení, USB-C kabel na dobíjení a stručný manuál. Koncepce „odpojitelného mikrofonu“ je praktická, protože nemusíte mít mikrofon stále nasazený ve chvíli, kdy sluchátka využíváte třeba jen na hudbu či film.

Konektivita a hlavní funkce

JBL Quantum 360 podporují dvě formy bezdrátového připojení: klasický 2,4GHz USB dongle a Bluetooth. Díky dual source connection můžete být připojeni současně k PC (přes USB dongle) i k telefonu (přes Bluetooth). Pokud vám například zazvoní mobil, není nutné cokoliv přepínat, hovor můžete vyřídit přímo přes sluchátka. Baterie se v režimu 2,4 GHz vyznačuje výdrží až 22 hodin, v režimu Bluetooth pak až 26 hodin. Nechybí ani rychlé nabíjení, kdy už po pěti minutách v nabíječce získáte zhruba hodinu provozu, a také možnost hrát nebo poslouchat hudbu v průběhu nabíjení. Mikrofon je směrový a spoluhráči mi při testování potvrdili, že mě slyší jasně a čistě (i přes hlasitou střelbu v pozadí). Jediným stiskem tlačítka na sluchátkách ho navíc můžete okamžitě ztlumit, takže pokud během hry potřebujete krátký „mute režim“, máte ho hned po ruce.

Design a pohodlí

Fialová barevná verze působí originálně a neokoukaně, takže si ji dokážu představit nejen u mladších hráčů a žen či dívek, ale i u těch, kdo prostě mají rádi výraznější odstíny. Náušníky a výstelka hlavového mostu jsou z paměťové pěny, opatřené prodyšnou textilií. Díky tomu si sluchátka uchovávají pohodlí i po několika hodinách nošení a uši se v nich nepřehřívají. Hmotnost se pohybuje kolem 260 až 270 gramů, sluchátka tedy netlačí a celkově jsou příjemná i při delších herních večerech. Důležité ovládací prvky, jako je tlačítko zapnutí, párování, ztlumení mikrofonu nebo kolečko na regulaci hlasitosti a Game/Chat Balance, se nacházejí přímo na obou mušlích. Při hraní není problém je snadno nahmatat, což lze ocenit třeba ve vypjatých herních situacích.

Software: JBL Quantum Engine

Velká síla celé herní řady JBL Quantum tkví v softwaru s názvem Quantum Engine. Ten si nainstalujete na PC a získáte možnost ladit zvuk i mikrofon do poměrně detailních úrovní. Najdete zde nastavení prostorového zvuku QuantumSURROUND, ekvalizéru s několika přednastavenými herními profily a citlivosti mikrofonu včetně jeho tzv. „monitoringu“. Můžete si také jemně doladit vyvážení mezi hrou a komunikací, takže pokud preferujete slyšet hlavně kroky nepřátel ve střílečkách, snadno si je trochu zvýrazníte na úkor hovoru. Zároveň je zde i aplikace pro iPhone a Android nesoucí název JBL Headphones, v níž vaše kroky zamíří zřejmě pouze do ekvalizéru či úpravy, jak moc svůj hlas uslyšíte během hovorů. Zároveň je zde také možná úprava vyvážení mezi hrou a komunikací. Na každý pád co se ekvalizéru týče, příliš mnoho zázraků nečekejte a při různém nastavování čekejte změny v poslechu spíše minimální. Také se jedná o herní sluchátka, což je jaksi speciální kategorie.

Zvuk a mikrofon

V herním světě je při poslechu klíčová především nízká latence, tedy aby zvuk nebyl pozadu za děním na obrazovce. A přesně tím mě sluchátka JBL Quantum 360 potěšila – hraní stříleček, jako je Valorant nebo Call of Duty, probíhalo bez rušivého zpoždění. Zaměření na prostorový zvuk (QuantumSURROUND) navíc usnadňuje rozpoznat, odkud přichází nepřátelé nebo odkud se ozývají kroky. U MOBA her či RPG titulů jsem si užil i ambientní ruchy a parádní hudební podkres. Mikrofon obstál na jedničku, což mi potvrdili spoluhráči, kteří mě slyšeli čistě a jasně. Vyzdvihnout musím i možnost jeho kompletního odpojení, protože pokud zrovna nehrajete, nepotřebujete ho s sebou vůbec tahat.

Když jsem sluchátka vyzkoušel pro poslech hudby, zjistil jsem, že jejich tovární nastavení mírně zdůrazňuje basy a výšky, zatímco středy mohou být malinko potlačené. Na každý pád sluchátka skutečně nejsou dělaná pro audiofily. Jestliže chcete skvělý zvuk z náhlavních sluchátek, musíte se poohlédnout jinde. Tato sluchátka jsou dělána pro hráče a tento účel splňují na jedničku.

Baterie a výdrž

Výrobce uvádí 22 hodin provozu při využití 2,4GHz donglu, případně 26 hodin při poslechu přes Bluetooth, a testy ukázaly, že tato čísla jsou reálně dosažitelná. Pokud si i tak náhodou baterii v zápalu boje „vyždímáte“, stačí sluchátka připojit s dodávaným dvoumetrovým kabelem a klidně pokračovat ve hře, zatímco se dobíjejí. Navíc pětiminutové rychlodobíjení vám vrátí sluchátka do akce zhruba na hodinu, takže nemusíte dělat dlouhé pauzy ani ve chvíli, kdy je baterie téměř vybitá.

Resumé

JBL Quantum 360 jsou univerzální herní bezdrátová sluchátka, která v sobě kombinují nízkou latenci přes 2,4GHz dongle, možnost připojení přes Bluetooth a sofistikovaný software JBL Quantum Engine, ve kterém si můžete zvuk i mikrofon velmi detailně přizpůsobit. Hodně oceňuji odnímatelný mikrofon, pohodlnou konstrukci s paměťovou pěnou, praktické ovládání přímo na mušlích a také možnost dual source connection, kdy vás nikdo nepřekvapí telefonním hovorem, protože zkrátka a dobře jedete zároveň i přes mobil.

Zpracování je především plastové, ale to je v této cenové kategorii běžné a nic to nemění na tom, že headset působí bytelně a příjemně sedí na hlavě. Pokud chcete sluchátka, s nimiž si užijete nejen akční hry a dlouhé noční bitvy na Discordu, ale třeba i hudbu nebo filmy, a zároveň byste rádi zůstali v přijatelném cenovém rozmezí, JBL Quantum 360 rozhodně splňují všechny důležité požadavky. Nabízejí spoustu funkcí, obstojný zvukový projev a navrch si můžete vybrat z několika barevných variant, aby vám sluchátka ladila s vaší hráčskou výbavou. Jejich cena je 2590 korun.

Slevový kód

Exkluzivně pro naše čtenáře se nám povedlo sjednat slevu ve výši 20 % (na všechny barevné varianty) po zadání kódu „QUA360WLSA20„.

V CZ sluchátka koupíte zde

V SK sluchátka koupíte zde