iPhone 17 Pro přežil neuvěřitelný pád z výšky přes 30 kilometrů a má světový rekord. Zachránil ho tento kryt

Pokud jste někdy upustili iPhone z výšky stolu a následně se báli podívat, co se s ním stalo, následující příběh vám možná trochu změní pohled na odolnost telefonů. Společnost RHINOSHIELD totiž společně s britskou firmou Sent Into Space pustila iPhone 17 Pro z výšky neuvěřitelných 30 607 metrů. A k překvapení všech telefon nejenže pád přežil, ale po nalezení byl vytažen z krytu prakticky bez jediného škrábnutí a byl plně funkční. Za celý experiment navíc společnosti získaly zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
Pád trval přibližně 25 minut
Jen pro představu, běžná dopravní letadla létají přibližně ve výšce 9 až 12 kilometrů. Tento iPhone se tedy dostal více než třikrát výše. A přestože se v titulcích mluví o pádu „z vesmíru“, technicky přesné to není. Telefon byl vypuštěn ze stratosféry ve výšce přes 30 kilometrů, zatímco za hranici vesmíru se obvykle považuje Kármánova hranice ve výšce 100 kilometrů.
Celý experiment proběhl už 24. června ve švédské Kiruně. iPhone 17 Pro byl pomocí stratosférického balonu vynesen do výšky 30 607 metrů a následně vypuštěn směrem k zemi. Během sestupu přitom musel zvládnout nejen samotný pád, ale také extrémně nízké teploty, které klesaly až k přibližně -60 °C.
Telefon následně padal přibližně 25 minut a dopadl do neobydlené oblasti švédské divočiny. Tým měl následně díky GPS poměrně přesnou představu, kde zařízení hledat, přesto jeho nalezení zabralo více než pět hodin. Když jej pak konečně našli, čekalo je poměrně příjemné překvapení.
Telefon fungoval, jako by se nic nestalo
iPhone 17 Pro se následně podařilo zapnout, uskutečnit z něj hovor a také s ním pořídit fotografie. Podle Guinness World Records navíc jeho vnější konstrukce zůstala neporušená. A právě tady je potřeba zdůraznit, že hlavním hrdinou tohoto experimentu nebyl pouze samotný iPhone. Klíčovou roli sehrál kryt RHINOSHIELD AirX, který byl navržen právě s ohledem na extrémní ochranu telefonu.
Jeho konstrukce využívá systém vzduchového odpružení a více vrstev ochrany, které mají při nárazu rozložit energii a zabránit jejímu přenosu přímo na telefon. RHINOSHIELD přitom uvádí, že inspirací byly například airbagy v automobilech nebo tlumicí materiály používané ve sportovní obuvi.
Rekord patří nejen telefonu, ale i krytu
Celá akce navíc nebyla jen marketingovým videem. Guinness World Records oficiálně uznal výkon jako nejvyšší pád mobilního telefonu v ochranném krytu na přírodní povrch. Rekord tedy patří kombinaci telefonu a ochranného krytu, nikoliv iPhone jako takovému. Zajímavé je také to, že pravidla Guinness World Records v tomto případě vyžadovala, aby kryt při dopadu přišel do přímého kontaktu se zemí. Použití padáku, který by zařízení výrazně zpomalil, proto nebylo povoleno.
Takže až vám příště iPhone spadne z metru na podlahu a vy se budete bát jej otočit, můžete si vzpomenout na jeho kolegu, který absolvoval přes 30kilometrový pád ze stratosféry. Jen bych z toho rozhodně nevyvozoval, že můžete svůj iPhone začít házet z balkonu. Tady totiž většinu práce odvedl kryt, který byl pro podobné extrémy přímo navržen.