Recenze FIXED MagLeather: Skvělá náhrada originálních kožených krytů od Applu

Naštval vás letos na podzim Apple zaříznutím koženého příslušenství a jeho náhradou za FineWoven? Pokud ano, pak vás následující řádky možná nadchnou. Český výrobce příslušenství FIXED totiž zařadil do své nabídky perfektní náhradu právě za originální kožené kryty z dílny Applu, na které jsme byli po léta zvyklí. A jelikož nám jeden MagLeather od FIXED dorazil nedávno do redakce, coby dřívější fanoušek jsem se jej ujmul a se spoustou očekávání jej vyzkoušel. Jaká tedy tato novinka je?

Specifikace, zpracování a design

Jak už chápete z titulku, FIXED MagLeather je náhradou originálních kožených krytů, se kterými se Apple s příchodem iPhonů 15 (Pro) rozloučil a namísto nich začal prodávat FineWoven obaly. Ty jsou však mnoha jablíčkáři vnímány velmi negativně, jelikož jsou oproti dřívějším koženým obalům daleko méně odolné a to jak z hlediska rýh, tak třeba i odolnosti vůči skvrnám. FineWoven je totiž vlastně úplet tvořen umělými mikrovlákny, která je z logiky věci daleko snažší – tedy v porovnání s kůží.

FIXED používá u svého MagLeather pravou kůži, která je natažena po celém vnějšku krytu. Jeho vnitřní část je pak tvořena velmi jemným materiálem, který se blíží semiši a váš telefon je tak díky němu při vložení do krytu jako v bavlnce. Zapomenout dále nesmím na kovová tlačítka pro aktivaci Akčního tlačítka či regulaci hlasitosti, stejně jako na kovový prstenec, který obepíná otvor pro zadní fotoaparát a poskytuje mu tedy ze stran perfektní ochranu. Třešinkou na dortu je pak integrovaný magnetický prstenec, díky kterému je zajištěna kompatibilita s MagSafe či magnetickým příslušenstvím. Kryt nicméně samozřejmě nebrání ani nabíjení klasickými bezdrátovými nabíječkami, stejně jako kabelovému nabíjení. V jeho spodní straně je totiž dostatečně velký otvor pro vsunutí USB-C konektoru do telefonu.

Co se týče zpracování a designu krytu, obě tyto věci jsou dle mého názoru srovnatelné s tím, na které jsme byli v předešlých letech zvyklí od Applu. Jasně, nakousnuté jablíčko na zádech krytu vyměnil FIXED za své vlastní logo, který umístil nad spodní hranu, jinak je však kryt skutečně takový, jaký si pamatuji z předešlých led od Applu a to i z hlediska povrchu kůže či vůně. Těšit se tedy můžete na líbivě zaoblené strany, mírně přesahující rámeček krytu nad úroveň displeje či minimální tendenci proklizování v ruce. Po nějakém čase se pak na krytu zcela určitě objeví i patina, díky které získá svůj osobitý vzhled. Zkrátka a dobře, kožený kryt, jak má být.

Fotogalerie fixed kryt 1 fixed kryt 2 fixed kryt 3 fixed kryt 5 Vstoupit do galerie

Testování

Kryty FIXED MagLeather jsou k dispozici v černé, červené, tmavě modré a hnědé variantě, přičemž já zvolil pro testování tmavě modrou, jelikož právě tu jsem měl v předešlých letech na originálních Apple krytech nejradši. A musím říci, že kdybych nevěděl, že kryt, který mi dorazil na otestování, je z dílny FIXED, a součástí mé práce by nebylo si jej důkladně prohlédnout, asi bych neměl problém si jej s originálním krytem od Applu splést. Jak už jsem psal výše, zpracování je opravdu skvělé a jelikož kryt sedí na iPhonu 15 Pro jako ulitý, člověk využívající v předešlých letech na iPhonech originální kožené kryty zažije skrze něj malé déjà vu. V ruce je totiž skutečně takový, jak si pamatuji Apple kryty, což je pro skalní fanoušky kůže rozhodně skvělá zpráva.

Kryt jsem na iPhone nasadil uprostřed minulého týdne s tím, že tuto recenzi píšu v pátek před víkendem publikace. A když budu upřímný, vlastně se mi relativně těžko hledají slova, jak kryt zhodnotit nějak komplexněji, avšak tentokrát jsem za to tak nějak rád. Proč? Jednoduše proto, že jsem se s krytem prakticky okamžitě po jeho nasazení na telefon naprosto sžil a za dobu testování jsem na něj neshledal nic, co by mě na něm jakkoliv štvalo či snad jen mírně znepokojovalo, ba právě naopak. Kůže mi dala vzpomenout na vše, co jsem na ní měl v předešlých letech u svých krytů rád. Ještě než jsem přesedlal na aramid pro mě totiž byly kožené kryty číslo jedna a to jak z hlediska designu či příjemného úchopu v ruce, tak i z hlediska odolnost. Jakmile totiž člověk kůži něčím zamaže, zpravidla stačí vzít hadřík, nečistotu setřít a je po problému. To přitom platí třeba i u mastných věcí a tak podobně – tedy zabijáků nynější alternativy ve formě FineWoven. V tomto směru mě tedy kožené kryty opravdu baví.

Pokud vás zajímá odolnost tohoto krytu vůči různým vrypům, škrábancům a odřeninám, i tu hodnotím jako vskutku zdařilou. Za dobrých 10 dní testování, kdy jsem měl telefon několikrát v kapse či batohu spolu s klíči či drobnými mincemi se na něm totiž neobjevila absolutně žádná rýha, která by jeho líbivý minimalistický design narušila. Problém alespoň prozatím nemám ani s vytlačeným magnetickým kroužkem, který je taktéž jednou z hlavních bolístek FineWoven krytů. MagSafe nabíjení přitom využívám prakticky neustále – přes noc mám telefon na magnetickém stojánku vedle postele, kde mi díky Klidovému režimu sekunduje budík, přes den je zase připnutý na magnetický stojánek na pracovním stole coby malý notifikační displej. Kolečko od magnetů se mi navíc nevytlačilo ani přesto, že s telefonem připnutým k MagSafe stojánku poměrně často otáčím kvůli změně orientace displeje z horizontální na vertikální a naopak.

Abych však jen nechválil, jsou tu věci, se kterými se musí u kůže zkrátka počítat a přestože se tedy nevztahují jen k FIXED MagLeather, cítím potřebu se o nich alespoň v krátkosti zmínit. Tou první věcí je fakt, že kryt jako takový je relativně těžký. Ne, opravdu není těžší než dřívější kožené kryty Applu, ale pokud budete přecházet z plasťáku či gumového krytu, pár gramů navíc alespoň v prvních pár hodinách ucítíte. Druhým malým minusem je fakt, že v něm iPhone 15 Pro mírně „nakyne“. Opět zdůrazňuji, že ne víc, než tomu bylo u kožených krytů dřív, ale zkrátka počítejte s tím, že se jedná o vrstvený kryt, který prostě určitou šířku rámečků mít musí. Poslední věcí je pak již několikrát vzpomínaná patina. Já osobně jí mám moc rád, protože dodává věcem osobitý vzhled, ale pokud si potrpíte na to, aby věci vypadaly neustále stejně, kůže pro vás tím pravým ořechovým není, protože chtě nechtě bude pracovat.

Resumé

Jak tedy FIXED MagLeather v pár řádcích závěrem zhodnotit? Jednoduše jako prvotřídní náhradu za originální Apple kryt, který bude vašemu iPhonu 15 Pro (Max) rozhodně slušet. Jeho zpracování je vynikající, design minimalistický a použité materiály zaručují dlouhodobou životnost. Pokud si tedy na kožené příslušenství potrpíte, myslím si, že zde vedle rozhodně nešlápnete. Ostatně, já jej ze své krytové výbavy vyřadím nejdříve za rok s přechodem na iPhone 16 Pro.

Sleva pro čtenáře

Pokud vás kryt zaujal, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu fixed20 totiž získáte při nákupu slevu 20 % (tedy 200 Kč). Sleva navíc platí pro všechny barvy i varianty tohoto krytu pro iPhone 15 (Pro)

