Spigen potvrdil nový vzhled iPhone 17 Pro i průhledného Liquid Silicon krytu!

Pokud jste v posledních dnech a týdnech bedlivě sledovali všechny úniky okolo iPhonů 17 (Pro) a příslušenství k nim, s trochou nadsázky se dá říci, že se dnes večer na Keynote už ani dívat nemusíte. Už nyní totiž můžeme říci, že jsou telefony i příslušenství k ním z valné většiny představeny a tak večerní odhalení bude ze strany Applu už jen formalitou. Vzhled novinek totiž potvrzuje čím dál tím víc výrobců či důvěryhodných zdrojů, mezi které se před pár hodinami zařadil i přední výrobce příslušenství Spigen. Ten sdílel na svém oficiálním účtu na X video zachycující kryt pro iPhone 17 Pro, přičemž to samé video potvrzuje ve výsledku i designovou změnu pro Liquid Silicon kryty, o které jsme slyšeli nedávno.
— Spigen (@spigen) September 8, 2025
Jak můžete na videu sami vidět, Spigen jednak potvrdil masivní zadní fotomodul, který se bude nově rozprostírat přes celou šíři horní části zad, k čemuž se měl údajně Apple uchýlit kvůli nasazení 8x optického zoomu a dalších vylepšení foťáku. Kryt navíc dostal bílá záda, což koresponduje s uniklými fotkami originálních Apple Liquid Silicon krytů, u kterých se údajně počítá se stejným řešením. A jelikož Spigen zpravidla u průhledných krytů vzhled od originálu přebírá, lze říci, že se nyní díváme de facto na to, co Apple ukáže jakožto vlastní průhledný kryt večer – tedy samozřejmě s jiným logem.