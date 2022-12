Jak nalepit ochranné sklo na iPhone: 5 tipů, se kterými se vám to povede

Jak nalepit ochranné sklo na iPhone je postup, který by mohl zajímat většinu uživatelů, tedy pokud chtějí chránit displej svého jablečného telefonu. Právě ochranné sklo dokáže totiž ochránit displej nejen před poškrábáním, ale také před většinou pádů. Pokud k pádu dojde, tak se energie rozprostře do ochranného skla, které případně může prasknout, ale ochrání tak sklo displeje. Osobně vždy říkám, že je lepší koupit ochranné sklo za pár desítek korun, než kupovat nový displej. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů, jak správně nalepit ochranné sklo nejen na iPhone

Hned na začátek je nutné, abyste displej iPhonu důkladně očistili. Obrovské množství nepořádku na displeji zůstává hlavně poté, co se rozhodně odlepit původní sklo, tedy pokud bylo nalepeno. K očištění displeje můžete využít hadříky, které jsou přiložené v balení u skla – jeden je mokrý (namočený v IPA) a druhý suchý. Prvně důkladně očistěte displej mokrým hadříkem, a to včetně okrajů a mřížky sluchátka tak, aby na něm nezůstal žádný nepořádek. Poté utřete displej do sucha druhým přiloženým hadříkem. Případně můžete samozřejmě využít svůj hadřík namočený v IPA.

Pro zajištění stoprocentní čistoty displeje před lepením skla ještě doporučuji využít speciální nálepku, která dokáže pomoci hned několika způsoby. Primárně samozřejmě na sebe nalepí veškeré nečistoty, kromě toho však dokáží některé nálepky také vytvořit na krátkou dobu antistatické pole, které „odráží“ další prach, který by mohl na displej sednout. Tato nálepka však bohužel není v balení veškerých skel, což je škoda, na druhou stranu ale jakmile ji jednou najdete, tak si ji můžete schovat, a poté využít vícekrát. Tato speciální nálepka se samozřejmě liší rozměry, každopádně s ní vždycky stačí polepit celý displej, a poté už se vrhnout do lepení skla.

Pokud jste provedli veškeré již zmíněné kroky, tak jste nejspíše připraveni na nalepení skla. Osobně v tomto případě odtrhnu ze skla ochrannou fólii, a poté už sklo držím lepivou stranou dolů, aby se na něj nedostal nějaký prach či nečistoty. Následně ještě pomocí baterky zkontroluji, že je sklo opravdu stoprocentně čisté, a pokud není, tak využiji nálepku pro odstranění nečistot. Po celou tu dobu se zkuste co nejméně hýbat a ideálně zavřete okno, aby se nevířil prach. Až jakmile jsem si naplno jistý, že je displej čistý, tak se vrhnu do lepení. Osobně si při lepení vždy zapínám displej, abych viděl jeho okraje, které mi slouží k rovnému a přesnému nalepení skla. Vždy začínám přilepovat horní nebo spodní část a postupně sklo pokládám na displej. Když je první část skla nalepená přesně a rovně, tak sklo jednoduše na displej položím a počkám, až se kompletně přilepí.

Smítko pod sklem

Čas od času se samozřejmě může stát, že se i přes veškerou přípravu nějaké to smítko mezi sklem a displejem objeví. Ani v tomto případě ale není nic ztraceno a neznamená to, že byste sklo museli celé lepit znova. V balení se sklem ve většině případech najdete ještě malé lepící proužky, které jsou určené právě pro vytahování smítek po nalepení. Připravte si tak lepící proužek a čistým nehtem sklo opatrně v rohu, který je nejblíže smítku, nadzvedněte. Podívejte se, zdali je smítko nalepené na displeji nebo sklu, podle toho pak otočte nálepku, vložte ji do vzniklé mezery a snažte se ní smítko zachytit a vytáhnout ven. Jakmile smítko vytáhnete, tak už jen stačí sklo opětovně položit. Pokud vám při lepení vznikla nějaká vzduchová bublina bez smítka, tak ji můžete zkusit vytlačit. Pokud se vám to nepovede, nic se neděje – nechte sklo alespoň po dobu 48 hodin být, jelikož po této době většina bublin zmizí.