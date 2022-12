Recenze PanzerGlass Safe: Tvrzené sklo na iPhone vás nemusí zruinovat!

Před pár týdny představil PanzerGlass v tichosti modelovou řadu s označením SAFE a vzhledem k tomu, že mi nedávno spadl iPhone na zem a ochranné sklo prasklo, rozhodl jsem se, že ji vyzkouším. Po pár dnech používání musím říct, že už chápu, proč řadu SAFE představil PanzerGlass poměrně potichu, protože je naprosto skvělá a věřím, že bude 99 % lidí bohatě stačit a navíc stojí polovinu toho, co klasická skla od PanzerGlass. Pojďme se na ni společně podívat a uvidíte sami, zda ji náhodou nedáte přednost před starou klasikou, protože já osobně rozhodně ano.

Pokud jste někdy měli klasické PanzerGlass sklo, pak mi jistě dáte za pravdu, že balení, ve které najdete vše co potřebuje k pohodlně aplikaci, je rozhodně jednou z jeho výhod. Byl jsem proto velmi mile překvapen, když jsem zjistil, že i verze PanzerGlass SAFE. nabízí v balení vše, co klasika, i když kromě nálepky pro sesbírání prachu z displeje vše vypadá trošku jinak. Samotný hadřík na vyleštění displeje je černý, nikoli oranžový, a ubrousek pro odmaštění je také v černém balení. Ovšem na funkčnost to nemá žádný vliv a mám pocit, že se skutečně jedná 1:1 o to stejné, co přidává PanzerGlass i k jejich nejdražším sklům. Jediné, co v balení nenajdete, je letošní novinka, kterou je rámeček pro pohodlnou aplikaci skla na displej. Tu v balení Safe nenajdete a upřímně řečeno, pokud máte možnost využít tento rámeček ze staršího skla, pak neváhejte, protože s ním je aplikace skutečně výrazně snadnější.

Já jsem měl k dispozici právě rámeček z jiného PanzerGlass skla a proto byla aplikace skutečně hračkou. Vše přilnulo na jedničku a musím říct, že z mého pohledu dokonce i lépe a snadněji než u klasického PanzerGlass skla. Jakmile jsem odlepil ochranou fólii, čekalo mě další příjemné překvapení. Sklo je totiž tenčí než klasické a to sice o pouhý 0,1mm, který nemáte okem prakticky možnost zahlédnout, ovšem rozdíl při nalepení na displej je značný. Sklo se mnohem víc chová jako samotný displej a ikonky máte pod prsty pocitově stejně blízko, jako když žádné sklo nepoužíváte. Skutečně tento pouhý 0,1mm hraje ve vnímání skla obrovskou roli. Ona je to také celá 1/4 tloušťky, protože klasický PanzerGlass, který nyní nese označení Diamond, zatímco Safe má označení Gold, má tloušťku 0,4mm.

Tím rozdíly samozřejmě nekončí a tím největším rozdílem je pak tvrzení, že zatímco verze Diamond, což jsou skla, která znáte již roky, je 3x tvrzená, verze gold, což je Safe, je pouze 1x tvrzené sklo. Díky tomu je sklo Safe odolné vůči pádu ze 70 cm, zatímco klasický PanzerGlass vydrží 250 cm. Posledním rozdílem, který může být pro někoho ten nejzásadnější, je pak fakt, že sklo není na okrajích černé. Pro mě osobně je to pozitivní, protože černé okraje skla mi nějak neseděly. PanzerGlass je u dražších modelů používá záměrně, protože se pak nešpiní, ovšem já si telefon utírám den co den a ani po měsíci jsem si zatím nějakého špinění na okrajích nevšiml.

Rozdíl mezi Safe a klasickým PanzerGlass tedy jak vidíte není jen v ceně. Na detailní rozdíly mezi PanzerGlass Safe a klasickým PanzerGlass se můžete podívat přímo zde. Pro mě osobně je velkou výhodou, že nejsou okraje černé a onen 0,1mm i když se to zdá směšné, představuje pohledově obrovský rozdíl a proto jsem si na Safe zvykl mnohem lépe, než na starou dobrou klasiku. Sklo beru jako něco, co mi má displej ochránit od škrábanců a tam poslouží Safe stejně jako Diamond. Při pádu samozřejmě hrozí, že vám tato levnější verze praskne dříve než její dražší sourozenec, ovšem to už je na každém z nás, co si nakonec raději vybere a po které variantě sáhne. Já jsem spokojen se Safe a prozatím u něj rozhodně zůstanu.

PanzerGlass Safe si můžete zakoupit přímo zde.