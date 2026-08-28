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Apple přispěje na záchranné práce po tragických záplavách v Nepálu a Tibetu

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple opět ukazuje, že mu nejsou lhostejné následky ničivých přírodních katastrof. Generální ředitel Tim Cook oznámil, že jablečný gigant pošle finanční prostředky na podporu záchranných a obnovovacích prací v oblastech Nepálu a Tibetu, které v uplynulých dnech zasáhly tragické bleskové záplavy a sesuvy půdy.

Příčinou byl zřícený ledovec

Rozsáhlá přírodní katastrofa začala během středy poté, co se v Himálaji zhroutila spodní část obrovského ledovce. Padající hmota nejprve na krátkou dobu zablokovala tok řeky, následně však ledová bariéra povolila. Po proudu se tak vyvalila smrtící vlna vody a bahna, která si vyžádala životy stovek lidí, donutila tisíce dalších k evakuaci a napáchala rozsáhlé škody na místních vesnicích, silnicích, mostech i další kritické infrastruktuře.

Cook Ternus Metsola in Apple Park Cook Ternus Metsola in Apple Park
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Pravidelná charitativní činnost

Oznámení Tima Cooka přichází jen několik dní poté, co Apple přislíbil podobnou finanční podporu záchranných operací po nedávném zemětřesení v Indonésii. Zapojení do řešení humanitárních krizí je pro Apple dlouhodobým standardem. V uplynulých měsících společnost poskytla dary na pomoc po mimořádných událostech například ve Venezuele, v zemích jižní Evropy nebo v Japonsku.

Kromě těchto přímých korporátních darů provozuje Apple také mimořádně úspěšný interní program s názvem Employee Giving. Ten funguje na principu dorovnávání částek, které na charitativní účely věnují sami zaměstnanci Applu. Tímto způsobem se doposud podařilo na nejrůznější dobročinné projekty a krizovou pomoc vybrat částku přesahující 880 milionů dolarů.

Zdroj
Diskuze
Apple

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