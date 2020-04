NASA ukázala, jak funguje záchranná lanovka pro astronauty

NASA ukázala světu záchranný systém, který je možné použít, jakmile dojde k nějakému selhání krátce před startem. Není-li čas z rakety zmizet běžným způsobem, může posádka nasednout na vrcholu rampy do jakési záchranné lanovky, jež astronauty dopraví do bezpečí. Celý proces je otázkou desítek vteřin. V odkazu pod článkem se můžete podívat na video, které celý proces evakuace lanovkou demonstruje.

On April 3, @NASA and @SpaceX conducted an emergency egress exercise at Launch Complex 39A at @NASAKennedy.

This demonstration was completed to ensure the crew & support teams can quickly evacuate from the launch pad in the unlikely event of an emergency: https://t.co/5xYN51WHGp pic.twitter.com/75LTRoyMKA

