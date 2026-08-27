Apple Event 2026: V kolik hodin začíná a kdy jej sledovat přesně ve vašem městě?

Apple už odhalil datum své letošní hlavní iPhone Keynote a tentokrát bych si její začátek rozhodně poznamenal do kalendáře. Apple Event s podtitulem „Surprise and Shine“ se uskuteční ve středu 9. září a Apple jej stejně jako v předchozích letech odvysílá živě přes internet. Tentokrát navíc existuje poměrně dobrý důvod, proč si přenos nenechat ujít – očekává se totiž představení iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a především prvního skládacího iPhone.
Apple potvrdil, že keynote začne v 10:00 dopoledne pacifického času, tedy v 19:00 středoevropského času. Celý přenos bude možné sledovat na YouTube, webu Apple a také prostřednictvím aplikace Apple TV tam, kde je dostupná. A protože 19:00 platí pro Česko, připravil jsem přehled, kdy si Apple Event pustit v dalších světových městech.
V kolik začíná Apple Event v jednotlivých městech?
- Praha – 19:00
- Londýn – 18:00
- Lisabon – 18:00
- Paříž – 19:00
- Berlín – 19:00
- Řím – 19:00
- New York – 13:00
- Toronto – 13:00
- Chicago – 12:00
- Mexico City – 11:00
- Los Angeles – 10:00
- Vancouver – 10:00
- São Paulo – 14:00
- Buenos Aires – 14:00
- Dubaj – 21:00
- Nové Dillí – 22:30
- Bangkok – 00:00*
- Singapur – 01:00*
- Tokio – 02:00*
- Sydney – 03:00*
* Ve čtvrtek 10. září.
Pro nás v Česku to znamená velmi příjemných 19:00, takže kvůli letošní Keynote opravdu není potřeba vstávat uprostřed noci. Naopak například v Tokiu a Sydney se fanoušci Apple pořádně nevyspí. V Japonsku začne přenos až ve 2:00 ráno a v Austrálii ve 3:00 ráno následujícího dne.
Kde Apple Event sledovat?
Apple bude letošní keynote streamovat hned několika způsoby. Nejjednodušší je pochopitelně YouTube, kde už Apple vytvořil stránku samotného přenosu. U videa je možné zvolit také možnost „Notify me“ a YouTube vás na začátek upozorní. Přenos poběží také na oficiálním webu Apple a v aplikaci Apple TV. Apple navíc umožňuje přidat si událost přímo do kalendáře, takže se nestane, že byste 9. září v 19:00 zjistili, že jste na Keynote zapomněli.
Přímý přenos na YouTube:
Co Apple 9. září ukáže?
Letošní Keynote by mohla být jednou z nejzajímavějších za poslední roky. Apple má představit především iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, přičemž největší pozornost na sebe pravděpodobně strhne dlouho očekávaný skládací iPhone, který by mohl dostat označení iPhone Ultra.
Vedle iPhone se očekávají také nové Apple Watch, konkrétně Apple Watch 12 a Ultra 4, a Apple by mohl ukázat rovněž některé novinky pro chytrou domácnost. Součástí Keynote by pak mohlo být i oznámení termínů vydání iOS 27, iPadOS 27 a macOS Golden Gate. Zajímavé bude letošní Keynote také z pohledu samotného Apple. Půjde totiž o první velkou produktovou prezentaci společnosti po nástupu Johna Ternuse do role CEO, který má od 1. září nahradit Tima Cooka.
Za mě tedy rozhodně stojí za to si 9. září udělat volno. Pokud se totiž potvrdí všechny dosavadní úniky, Apple letos neukáže jen další iPhone. Po letech čekání má konečně dorazit zařízení, které může otevřít úplně novou kapitolu jeho produktového portfolia. A právě proto může být letošní „Surprise and Shine“ skutečně překvapivé.