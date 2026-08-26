Zakladatelé Fitbit jsou zpět s novým náramkem. Tentokrát ale neměří jen kroky a myslí na celou rodinu

James Park a Eric Friedman před lety založili Fitbit a pomohli tím nastartovat celý segment fitness náramků. Po odchodu z Google se nyní vracejí na scénu s novým produktem, který je ale od klasického Fitbit poměrně vzdálený. Jejich novinka se jmenuje Luffu Link a na první pohled vypadá jako obyčejný fitness náramek bez displeje. Ve skutečnosti má být především bezpečnostním a zdravotním pomocníkem pro celou rodinu.
Zapomeňte na displej
Luffu Link nemá displej, takže se nesnaží konkurovat Apple Watch nebo klasickým chytrým hodinkám. Jeho hlavní úkol je být na ruce neustále a sbírat informace o uživateli, případně mu umožnit rychle kontaktovat rodinu. Náramek sleduje například aktivitu, spánek a srdeční tep. Zajímavější je ale možnost zaznamenávat hlasem nejrůznější poznámky. Uživatel může prostřednictvím náramku zaznamenat třeba příznaky zdravotních problémů, užití léků, jídlo, náladu nebo připomínku.
Právě v tom se Luffu Link od klasických fitness trackerů poměrně výrazně liší. Nemá totiž pouze říct, kolik jste dnes ušli kroků, ale má pomáhat zachytit informace, které mohou být důležité pro samotného uživatele i jeho blízké.
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Funguje i bez telefonu
Poměrně zajímavé je, že i přes své minimalistické rozměry má náramek vlastní GPS a LTE konektivitu, takže dokáže komunikovat i v situaci, kdy uživatel nechá telefon doma. Přes LTE může sdílet polohu nebo kontaktovat předem nastavené důvěryhodné osoby. Dvojité stisknutí tlačítka například odešle vybraným členům rodiny informaci, že je vše v pořádku. Pokud naopak uživatel potřebuje pomoc, může ji prostřednictvím náramku přivolat. LTE připojení má být součástí služby a nebude k němu potřeba samostatný tarif u mobilního operátora. Baterie má vydržet až pět dní a náramek bude dostupný v barvách Halo Gold, Onyx Black a Sterling Blue.
AI má hlídat celou rodinu
Právě aplikace Luffu pak dává celému konceptu ještě větší smysl. Podle tvůrců má například shromažďovat zdravotní a bezpečnostní informace jednotlivých členů rodiny na jednom místě a pomocí AI v nich hledat souvislosti, upozorňovat na změny a pomáhat organizovat získaná data.
Luffu přitom vzniklo právě z osobních zkušeností jeho zakladatelů s péčí o blízké. Podle nich je totiž problém současných zdravotních technologií v tom, že jsou většinou zaměřené na jednotlivce, zatímco péče o člověka se ve skutečnosti týká celé rodiny. A to mi na celém projektu přijde asi nejzajímavější. Luffu Link se nesnaží být dalšími Apple Watch. Spíš chce vytvořit jakousi digitální vrstvu mezi člověkem a jeho rodinou, která dokáže nenápadně sledovat důležité informace a v případě potřeby přivolat pomoc.
Luffu navíc už pracuje na dalším zařízení určeném do domácnosti, které má pomáhat koordinovat péči mezi více domácnostmi. Detaily zatím firma neprozradila, více by měla ukázat později během letošního roku. Luffu Link je aktuálně možné předobjednat za 249,99 dolaru, přičemž běžná cena má po zahájení prodeje činit 299,99 dolaru. První kusy mají v USA dorazit začátkem roku 2027.