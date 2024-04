Toto evropské město se příští týden stane středobodem světa Applu!

Na úterý 7. května si Apple naplánoval svou první letošní Keynote a přestože se zprvu zdálo, že se bude jednat ryze o online událost, tak úplně tomu tak nebude. Minimálně dobře informovaný novinář Joe Rossignol na sociální síti Threads tvrdí, že spolu s online Keynote plánuje Apple uspořádat v Londýně velké setkání významných novinářů a influencerů, kterým zde novinky v den jejich představení ukáže.

Rossignol tvrdí konkrétně to, že vybraní novináři a influenceři již od Applu obdrželi pozvánky na událost, která by měla být údajně několikadenní a měla by zahrnovat detailní ukázku všech chystaných novinek, zejména pak nové generace Apple Pencil spolu s iPady Pro. Právě mediální briefing hned v den představení tabletů může s předstihem poodhalovat fakt, že Apple počítá s tím, že prodeje novinek začnou hned v úterý 7. května s tím, že k prvním šťastlivcům mohou teoreticky dorazit ještě dříve než v klasický pátek.

Kde se bude akce v Londýně přesně konat sice Rossignol neví, je však přesvědčen o tom, že jí Apple uspořádá v Apple Battersea, tedy v jednom z jeho nejkrásnějších Apple Storů ve Velké Británii. Pozváni pak měli být dokonce i influenceři a novináři z Austrálie, z čehož vyplývá, že Apple novinkám skutečně věří a chce je světu odprezentovat jednak co nejvelkolepěji a jednak v co nejlepším světle. Zda se mu jimi podaří uspět ale ukáže samozřejmě až čas a reakce uživatelů na ně.