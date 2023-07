Stávka hollywoodských herců se již negativně podepisuje i na Applu

Sdružení amerických scenáristů WGA (Writers Guild of America) vstoupilo do stávky již v květnu. Nyní se k nim na stávkových frontách připojí i hollywoodští herci. Poprvé od šedesátých let minulého století tak stávkují WGA a Sdružení filmových a televizních herců SAG (Screen Actors Guild) současně.

Alianci filmových a televizních producentů, která zastupuje Apple TV+ a další hollywoodská studia, se s SAG nepodařilo dosáhnout dohody. Sdružení filmových a televizních herců uvedlo, že vyjednává o lepších podmínkách v souvislosti se streamovaným obsahem a ochraně před používáním umělé inteligence v televizních pořadech a filmech. Oba subjekty jednaly přibližně měsíc, ale k dohodě nedospěly. Podle SAG studia nechtějí ustoupit v klíčových otázkách, jako jsou právě odměny za streamování a zásady týkající se používání generativní umělé inteligence.

Už když začala stávka scénáristů, mělo to přímý dopad na společnost Apple a produkci obsahu pro Apple TV+, pročež následovalo zastavení výroby mnoha projektů. Stávka herců však bude mít ještě větší důsledky, které se dotknout všech hollywoodských televizních pořadů a filmů. Po dobu trvání stávky se herci nebudou podílet na samotném natáčení na place, ani nebudou plnit propagační povinnosti. To samozřejmě ovlivní vývoj všech scenáristických projektů Apple TV+, které ještě nebyly dotočeny. Také možnosti společnosti Apple propagovat své pořady pro nadcházející sezónu udílení cen budou omezené.

V tuto chvíli není jasné, jak dlouho bude situace trvat. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by studia byla ochotna ze svého postoje příliš ustoupit. Ve většině vyjednávaných otázek jsou si strany stále vzdáleny. Aliance filmových a televizních producentů se scénáristy dokonce od května vůbec nejednala.

Někteří analytici z oboru očekávají, že v zájmu zmírnění narušení nabídky obsahu pro předplatitele budou streamovací společnosti více spoléhat na mezinárodní produkci, využívající herecké talenty mimo členskou základnu SAG nebo se více přikloní k nabídce typu reality show, ve snaze obejít, pro ostatní typy obsahu klíčovou, spolupráci se scenáristy. Takový postup je samozřejmě jednodušší pro giganty jako je Netflix, jež má i v zámoří poměrně slušnou pozici. Společnost Apple je však v tomto směru zranitelnější. Již se objevily náznaky, že Apple TV+ v v souvislosti se stávkami zpomalila zavádění nových originálních titulů.