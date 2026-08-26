Jak mohl Apple nechat v betě macOS uniknout tolik novinek? Důvod je překvapivě prostý

Apple si své připravované produkty hlídá jako málokterá technologická společnost. O to bizarnější je situace z posledních dní, kdy se v jedné z beta verzí jeho systému objevily odkazy na celou řadu dosud nepředstavených zařízení a dokonce i video ukazující připravované kamerové AirPods. Nešlo přitom o jeden náhodný únik, ale o poměrně rozsáhlý pohled do budoucnosti Apple.
Bloomberg nyní přišel s vysvětlením, jak se něco takového vůbec mohlo stát. A důvod je ve skutečnosti poměrně jednoduchý – Apple při vývoji systémů používá obrovské množství interních identifikátorů a dat potřebných pro testování budoucího hardwaru. Některé z nich se následně dostanou i do veřejných beta verzí, aniž by si toho někdo včas všiml.
Apple do systému schovává budoucí produkty
Podle Bloombergu Apple používá takzvané identifikátory zařízení k tomu, aby software dokázal rozlišit jednotlivé modely a správně se k nim chovat. Vývojáři přitom musí s předstihem pracovat i s produkty, které ještě nebyly představeny, což samozřejmě dává smysl. Pokud Apple totiž například připravuje nový model iPhone, Mac nebo AirPods, jeho operační systémy na něj musí být připravené ještě před samotným uvedením na trh. V kódu se proto mohou objevit informace o zařízení dlouho předtím, než jej Apple oficiálně ukáže.
Problém nastane ve chvíli, kdy se takový kód dostane do veřejně dostupné beta verze. A právě to se podle všeho stalo nyní. Vývojáři a leakeři pak nemusí nic složitě hledat v interních systémech Apple. Stačí jim stáhnout veřejnou betu, projít její soubory a hledat řetězce, které mohou odkazovat na nové produkty.
Tentokrát Apple uniklo opravdu hodně
V poslední beta verzi macOS Tahoe 26.7 se tak objevily identifikátory řady připravovaných zařízení. Mezi nimi jsou například kamerové AirPods, skládací iPhone, nový domácí hub, další generace Apple TV nebo nové Macy.
Největší pozornost ale pochopitelně přitáhlo video související s AirPods s kamerami. To už totiž není jen několik znaků v kódu, ze kterých musí někdo složitě odhadovat, co Apple chystá. Video přímo ukazuje zamýšlený způsob používání produktu a jeho propojení s Visual Intelligence. Apple tak vlastně ukázal část budoucnosti svého ekosystému sám.
A právě podle Bloombergu je důležité, že podobné úniky nemusí nutně znamenat nějaký zásadní bezpečnostní průšvih nebo zaměstnance, který udělal obrovskou chybu. V mnoha případech jde spíš o důsledek toho, jak složitý je vývoj moderního hardwaru a softwaru. Apple totiž musí nové produkty připravovat dlouho dopředu. Software proto často ví o existenci zařízení ještě v době, kdy o něm veřejnost nemá vůbec tušení.
Pro Apple je to přesto problém
To ale samozřejmě neznamená, že je Apple z podobného úniku nadšený, ba právě naopak. Společnost se dlouhodobě snaží minimalizovat množství informací, které se o připravovaných produktech dostanou ven před jejich představením. Tentokrát se jí to ale příliš nepovedlo. Z jediné beta verze jsme se dozvěděli více o připravovaných produktech než z celé řady běžných úniků za poslední měsíce.
Mně na celé situaci přijde nejzajímavější právě to, že Apple si vlastně nemůže dovolit své budoucí produkty z operačních systémů jednoduše odstranit. Tyto systémy s nimi musí počítat dopředu, aby byly připravené v okamžiku jejich uvedení. A přesně tady vzniká poměrně paradoxní situace. Čím více produktů Apple vyvíjí současně, tím více stop po nich musí zanechávat v softwaru. A tím větší je zároveň šance, že se některá z těchto stop dostane ven.