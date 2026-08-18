macOS Tahoe 26.7 odhalil hromadu nových Apple produktů. Některé z nich uvidíme už za pár týdnů

Apple včera uvolnil vývojářům Release Candidate verzi macOS Tahoe 26.7 a jak se nyní ukazuje, nejde jen o další aktualizaci před příchodem nové generace systému. V jejím kódu se totiž nachází překvapivé množství odkazů na produkty, které Apple zatím oficiálně nepředstavil, ale o kterých se přitom díky dřívějším únikům více či méně intenzivně spekuluje. A zatímco u některých se počítá až s příštím rokem, jiné by měly dorazit už za pár týdnů.
V kódu se nepřekvapivě objevil například iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max pod označením V63 a V64. Nechybí ani V68, které má podle předchozích zjištění označovat první skládací iPhone Ultra. Všechny tři modely jsou přitom očekávány už letos v září. Vedle nich se v systému objevují také odkazy na iPhone 18 a iPhone Air 2. Ty mají ale podle současných informací dorazit až na jaře 2027. Zajímavé tedy je, že Apple už má jejich identifikaci připravenou přímo v systému, přestože jejich uvedení je ještě poměrně daleko.
Fotogalerie
AirPods s kamerami znovu na scéně
Ještě větší pozornost si zaslouží sluchátka. V macOS Tahoe 26.7 se totiž objevuje označení B790, které má patřit AirPodům vybaveným kamerami. A tady je situace obzvlášť zajímavá, protože nejde o stejný projekt, o kterém se v poslední době spekulovalo pro rok 2027.
Model B790 má být totiž zřejmě samostatným projektem kamerových AirPods, který by mohl dorazit dokonce už v září. V kódu se navíc nachází konkrétní zmínka o obrazovém streamu pro levé sluchátko, což působí jako poměrně silný náznak toho, že nejde jen o nějaké obecné označení.
Apple zároveň v macOS 26.7 odkazuje na AirPods Pro 4. generace a další dosud nepředstavená sluchátka Beats. Je tedy evidentní, že v této oblasti má společnost rozpracováno hned několik produktů. A zároveň je na základě toho jasné, že AirPods Pro 4 kamerami vybavené nebudou, ale půjde o samostatný produkt.
Fotogalerie #2
Dorazí nový iPad mini i MacBook Pro
Kód macOS Tahoe 26.7 ale prozrazuje také nové Macy. Objevují se zde například označení J804 pro nový 14″ MacBook Pro, který má dostat čip M6. Dále jsou zde J833 a J834, což mají být nové modely iMacu. Ještě zajímavější jsou označení K114c, K114s, K116c a K116s. Ta mohou podle vývojářů spolupracujících s MacRumors souviset s připravovanými MacBooky Pro s OLED displeji. Právě ty se přitom mají stát jedním z největších redesignů MacBooku za poslední roky.
Fotogalerie #3
Apple navíc nezapomíná ani na iPad. V systému se totiž nacházejí označení J510 a J511 pro novou generaci iPadu mini, která má podle dosavadních úniků dostat OLED displej a čip A19 Pro.
Fanoušky chytré domácnosti pak dozajista potěší, že kód skrývá spoustu odkazů právě na Smart Home produkty. V macOS se objevují například odkazy na připravovaný domácí hub s označeními J490 a J491, přičemž jedna verze má být určena pro postavení na základnu a druhá pro montáž na zeď. Nechybí ani nový HomePod mini, bezpečnostní kamera či jiné zatím neidentifikované domácí příslušenství.
Zajímavé je také označení „Pebble“, které má být podle dřívějších informací kódovým názvem operačního systému homeOS určeného právě pro nový domácí hub. Apple navíc v kódu zmiňuje různé barevné varianty domácího příslušenství, mezi nimiž jsou růžová, stříbrná, vesmírně šedá a hvězdně bílá.
Headset i ovladač
V neposlední řadě se objevuje také označení N109 pro nový headset. Zatím není jasné, zda jde o druhou generaci Vision Pro, nebo jinou, levnější variantu náhlavní soupravy. Apple zároveň pracuje na novém ovladači pro Apple TV, který se v systému ukrývá pod označením ATVRemote1,5.
Fotogalerie #4
Celkově je tak seznam opravdu dlouhý a možná ještě zajímavější než samotný počet zařízení je jejich načasování. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Ultra mají dorazit už v září, zatímco u MacBooků Pro, iMaců, iPadu mini a domácích produktů se spekuluje spíše o samostatné podzimní akci v říjnu či listopadu.
Apple tak možná prostřednictvím jedné jediné bety macOS Tahoe 26.7 nechtěně ukázal hardwarovou budoucnost na pořádnou dobu dopředu. A vzhledem k tomu, že první z těchto novinek uvidíme už příští měsíc, začíná být letošní podzim opravdu hodně zajímavý.