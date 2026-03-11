Apple má nový domácí hub hotový, ale nemůže ho vydat

Apple má hotový nový chytrý domácí hub, ale jeho vydání si ještě chvíli počká. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých se vydání odkládá až na září 2026, protože zásadní součást celé novinky ve formě nové generace Siri stále není připravena. Apple přitom původně plánoval, že hub spustí na jaře 2025, ale s tím, jak se ukázalo, že nová Siri nebude hotová, se termín posunul nejprve na jaro 2026 a teď tedy na podzim.
Nový hub je podle dostupných informací výrazně orientovaný na umělou inteligenci a jeho schopnosti jsou úzce spojené s inteligentní Siri, kterou se nyní snaží Apple zásadně vylepšit. Designově hub připomíná iPad, má 7“ čtvercový displej a dá se buď připevnit na zeď, nebo použít se stojánkem s reproduktorem. Jeho kamera rozpoznává tváře a dokáže nabídnout obsah konkrétním lidem v domácnosti podle toho, kdo právě stojí před hubem. Celé zařízení je pak navrženo jako centrum pro chytrou domácnost.
Poměrně zajímavé je pak to, že nový hub nebude mít vlastní App Store, ale poběží na něm Apple aplikace. Ikony aplikací budou kulaté, podobně jako na Apple Watch, a operačním systémem je údajně upravená verze tvOS 27. Pokud se pak ptáte, proč v něm běží zrovna tato verze OS, je to jednoduše proto, že Apple nyní počítá s tím, že nová Siri dorazí nejpozději coby součást iOS 27, takže i systém pro nový hub je už tímto směrem „nastavený“. Doufejme tedy, že se vše povede dokončit včas a fanoušci chytré domácnosti si užijí produktovou radost.