iRobot krachuje! Co to znamená pro majitele robotických vysavačů z jeho dílny?

Společnost iRobot, která je považována za průkopníka robotických vysavačů a stojí za vznikem populární řady Roomba, oznámila zahájení insolvenčního řízení. K tomuto kroku dochází přibližně 23 let poté, co společnost uvedla na trh svůj první robotický vysavač a prakticky vytvořila celý tento produktový segment. Společnost uvedla, že insolvenční řízení je předem připravené, dobrovolné a probíhá u soudu ve státě Delaware. Společnost očekává, že celý proces bude dokončen do února 2026. Přestože jde o smutný milník v historii firmy, která dlouhá léta určovala směr vývoje domácích robotických zařízení, finanční potíže jsou výsledkem rostoucí konkurence a tlaku ze strany levnějších a technologicky zajímavějších alternativ.
Fotogalerie
Situaci iRobot nepomohl ani neúspěšný pokus o akvizici ze strany Amazonu. Ten měl o společnost zájem, avšak z transakce nakonec sešlo kvůli zásahu regulačních orgánů, které vyjádřily obavy z narušení hospodářské soutěže. Podobné krachy technologických firem bývají pro zákazníky často velmi problematické, zejména v oblasti chytré domácnosti. Ztráta softwarové podpory může vést k tomu, že se „chytrá“ zařízení stanou prakticky nepoužitelnými. Nedávným příkladem je ukončení činnosti společnosti Neato, po němž se její robotické vysavače změnily v obyčejné přístroje bez pokročilých funkcí.
V případě iRobot však existuje důvod k mírnému optimismu. Společnost sdělila, že plánuje převést své podnikání na hlavního výrobního partnera, společnost Shenzhen PICEA Robotics. Během insolvenčního řízení má iRobot nadále fungovat bez přerušení a aplikace, cloudové služby i zákaznická podpora by měly zůstat plně dostupné. Vlastníte nějaký produkt od iRobot?