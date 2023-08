Recenze DreameBot D10 Plus: Skvělá vstupenka do světa robotických vysavačů s LiDAREM a mopem

Robotický vysavač je jednou z věcí, bez kterých bych si život skutečně neuměl představit. Už jen díky tomu, že máme psa, tak je téměř nutné vysávat den co den. Čas, který vám přitom dokáže robotický vysavač ušetřit, je přitom k nezaplacení. Navíc dokáže vysát i pod postelí, pod gaučem a tak podobně, kde je to pro vás buď zcela nemožné nebo minimálně obtížné. V domácnosti používáme již dlouhé roky veškeré spotřebiče od Miele a to včetně robotického vysavače. O to víc jsem byl zvědavý, jak je na tom s robotickými vysavači zcela jiná kategorie a to nejen cenově, ale i technologicky.

Miele totiž to, co umí, dělá naprosto dokonale, ovšem na rozdíl od ostatních značek není příliš inovativní a její vysavače například stále nemají LiDAR, neumí mopovat a tak dále. To vše DreameBot D10 Plus umí a proto jsem se těšil, až jej vyzkouším. Testování probíhalo v kanceláři, kam mi vysavač dorazil. Moje kancelář a v poslední době i skladiště v jednom má 35 metrů čtverečních s tím, že na zemi je plovoucí podlaha, tedy možnost, jak vyzkoušet nejen vysávání, ale také mopování.

Funkce

Než se dostaneme k recenzi toho, jak co funguje, pojďme se nejprve podívat na to, co by měl vysavač zvládat. Samotný vysavač umí jak vysávat, tak mopovat a obsah svého vnitřního prostoru pro smetí, který je 400ml dokáže přesát do dokovací stanice, kde je sáček o objemu 2,5 litru. Co se týká nádržky na vodu, její objem je 150 ml, což v praxi znamená, že dokáže vytřít plochu zhruba 100 metrů čtverečních, protože spotřeba vody je skutečně minimální. Sací výkon je pak 4000Pa s tím, že si můžete nastavit čtyři úrovně sání, ovšem jedna z nich je v podstatě vypnutý vysavač a pouze mopování. Vysavač dokáže sám přejet překážku až 20 mm vysokou a při najetí na koberec dokáže zvýšit výkon sání a to zcela automaticky. Samozřejmostí je pak automatické dobíjení v případě, kdy mu dojde energie a pokračování v práci po dobití na místě, kde předtím skončil. Vysavač dokáže pracovat na jedno nabití až 150 minut podle výrobce, realita je taková, že při mopování a výkonném vysávání dokážete vytřít a vysát prostor o velikosti 100 metrů čtverečních na jedno nabití bez větších problémů. Samotné nabíjení ze zhruba 10 %, kdy se vysavač sám vrátí do dokovací stanice na 100 % trvá zhruba 8 hodin.

Co se technologií týká, pak má vysavač samozřejmě Wi-Fi, přes kterou se připojí k vaší domácí Wi-Fi síti a můžete jej ovládat odkudkoli na světě. Dále mu nechybí senzor proti pádu ze schodů. Svoji pozici a okolí pak vnímá pomocí LiDARU, který můžete znát například z iPhone. Nechybí pak ani podpora Amazon Alexa.

Dokovací stanice

DreameBot D10 Plus je robotický vysavač s funkcí mopování, který je vybaven dockovací stanicí, jenž neslouží pouze pro nabíjení samotného vysavače, ale také jako nádoba s prachovým sáčkem, do kterého se po ukončení úklidu přesune prach z vysavače. Pojďme se tedy na vše podívat pěkně postupně a začněme samotnou stanicí. V té najdete klasické vysavačové sáčky o objemu 2,5 litru, do kterých se po ukončení vysávání a návratu vysavače do doku přesune prach z vysavače. Ten tak má nádobu stále čistou a vy se nemusíte v podstatě o nic starat. Jakmile se naplní celý sáček, stačí jej jednoduše vzít a vyhodit. To bohužel mnou používaný vysavač nemá a musím říct, že je to skvělá záležitost. Jednak se nemusíte ohýbat až k vysavači, protože sáček je výš, za druhé při běžném znečištění průměrného bytu o 100 metrech čtverečních vám bude stačit sáček vyhodit zhruba jednou za měsíc a vysavač tak může fungovat měsíc bez toho, aniž byste se museli čehokoli dotknout, tedy samozřejmě v případě, kdy nebudete využívat funkci mopování.

Mopování

Když už jsem se dostal k mopování, pojďme se na něj podívat. Abyste mohli mopovat, stačí naplnit malou nádobku, která se přicvakne na spodní část vysavače, vodou a případně nějakým saponátem, ovšem bez odmašťujících účinků, alespoň tak si to přeje výrobce v návodu. Na nádobce je ze spodní strany hadr, který utírá podlahu. Samozřejmě je umístěn až za samotnou hubicí vysavače a štětičkou, která do rotačního válce vysavače mete smetí. Vysavač tedy nejprve namete smetí do rotačního válce, který jej namete do hubice, která smetí vysaje do prostoru k tomu určenému ve vysavači a poté přes již vysáté místo přejede mokrý hadr. To, jak moc mokrý je, můžete určit přímo v nastavení v aplikaci. Můžete také pouze mopovat bez vysávání nebo naopak vysávat bez mopování. Co se mopování týká, máte v zásadě 6 možností. Můžete zvolit takzvané každodenní vytírání, nebo hloubkové vytírání a u každého z těchto dvou módů pak množství vody, které má mop použít.

Co je skvělé, je fakt, že i když použijete největší množství vody a hloubkové mopování, je podlaha po přejetí mopem sice vlhká, ale ne mokrá. Pokud tedy máte například drahou dřevěnou podlahu, ano, pak si asi nekupujete vysavač v této cenové kategorii, ale kdyby náhodou, tak se nemusíte bát, že bude mokrá, ale pouze vlhká a toto „vytírání“ je k povrchu skutečně šetrné. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že vysavač zkrátka jen vlastní vahou přejede mokrým hadrem přes dané místo a nemá možnost vyvinout nějaký tlak nebo nějaký jiný pohyb, kterým by se odstranil například flek od toho, že vám na podlahu kápne kapka medu a zaschne. Na druhou stranu, rozdíl, pokud chodíte doma bosí je při pouhém vysávání a při vysávání s mopováním v případě tohoto vysavače opravdu znát. Celkově je díky mopování podlaha vyleštěnější a působí čistěji. Na druhou stranu je nutné počítat s tím, že se skutečně jedná o přejetí povrhu hadrem, navíc hadrem, který za celou dobu úklidu nikdo nevymáchá, a tak přejede vysavač jedním hadrem třeba 100 metrů čtverečních.

Já například u našeho vysavače nemusím nikdy v životě vzít klasický vysavač do ruky a vysát, protože povrch je vysátý naprosto dokonale, a to i v místech, kam se klasickým Dysonem nedostanu. Na druhou stranu v tomto případě, co se mopování týká, je potřeba brát mopování jako funkci, která je super na denní bázi, protože den co den téměř nikdo doma nevytírá, ovšem jednou nebo dvakrát za týden bude stejně vaše uklízečka nebo vy muset vzít klasický mop a vytřít pořádně.

Vysávání

Co se samotného vysávání týká, spoléhá vysavač na jednu metličku, která vymetá smetí, a na rotační kartáč, který jej pak dále hrne do sací trubice. Pokud se bavíme o ploše jako takové, pak není vysavači co vytknout a zkrátka žádný chlup, drobek, vlas nebo smítko na zemi nemáte šanci najít, tedy pokud máte klasickou podlahu. V případě koberce, pokud poté použijete například Dyson s měřením prachových částic, které vysavač vysaje, tak přece jen něco ještě s Dysonem vždy najdete. Na druhou stranu člověk, který má doma převážně koberce, si zřejmě nekoupí vysavač s funkcí mopování.

S čím mám však problém, jsou kraje místnosti a rohy. Jak jsem zmínil, sám mám robotický vysavač a ten má rotační metličky na obou stranách a to tak dlouhé výkonné, že přesahují okraj vysavače a díky tomu nezůstává ani v rozích, ani v krajích žádné smetí. To bohužel v případě DreameBot D10 Plus neplatí a je nutné počítat s tím, že v rozích vám může něco zbýt. Stejně tak vysavač nejede zcela podél zdi, a tak u zdí může také zůstat nějaké to smítko. Delší metlička, ideálně pak dvě by mu rozhoně prospěly, ovšem chápu, v jaké cenové kategorii se zde pohybujeme.

Díky LiDARU máte dokonalou mapu místnosti a můžete vidět, kudy přesně vysavač a jak jezdí a také čemu se vyhýbá. Obrovskou výhodu, kterou například u svého vysavače od Miele nemám, pak vidím v tom, že díky LiDARU vysavač naráží mnohem méně do předmětů a dokáže se jim vyhnout dříve než se jich dotkne. To můj vysavač nezvládá, a i když má senzory, tak se zkrátka věcí dotýká a přesto, že to nejsou nárazy, je to něco, co neradi vidíte. Toto tedy DreameBot D10 Plus zvládá na jedničku. Pokud však narazí na kabel, najede na něj jako každý jiný robotický vysavač a nepomůže mu ani LiDAR

Aplikace

Samotná aplikace umí vše, co si jen můžete přát. Není v podstatě nic, co by neuměla. Pokud navíc chcete pouze základní obsluhu vysavače, nepotřebujete ani zapínat aplikaci a stačí vám bohatě widget, který samozřejmě také nabízí. V aplikaci pak vidíte svůj vysavač, plány celého domu a jednotlivých místností. Vidíte kompletní přehled toho, kdy, jak dlouho a co se uklízelo a jakým způsobem. Vidíte aktuální informace o vašem vysavači, a to nejen co se týká nabití baterie, ale také co se týká spotřeby jednotlivých komponent jako je filtr, kartáč a tak dále.

Můžete si samozřejmě nastavit takzvané no-go zóny pro jednotlivé místnosti, kterým se vysavač vyhne. My to typicky používáme pro vánoční stromeček. Můžete si nastavit časový plán úklidu a vysavač tak může vyrazit ve tři ráno nebo tehdy, kdy nejste doma vůbec, aby vás nerušil. Při vysávání vidíte, kde se zrovna nachází a co ještě musí udělat. Před vysáváním i během něj si můžete nastavit intenzitu mopování, úroveň mopování, intenzitu vysávání a mnoho dalších věcí přesně tak, jak požadujete. Ostatně na vše, co aplikace umí, včetně widgetů, se můžete podívat v následující galerii.

Resumé

Pokud nechcete dávat za robotický vysavač více než 10 tisíc korun a v tomto budgetu očekáváte nádobu na odpad a funkci mopování, pak je Dreame Bot D10 Plus nejen dobrou, ale také jedinou volbou na trhu. Zcela upřímně jej nelze srovnávat s modely, které stojí dva až tříkrát více, ovšem za cenu, za kterou jej výrobce nabízí mu není příliš co vytknout. Je potřeba jej považovat za doplněk k úklidu tak jak již bylo uvedeno v samotné recenzi. Pokud jednou týdně uklízíte vy nebo vaše uklízečka, a to včetně vytírání, pak vám může Dreame Bot D10 Plus každou noc nebo každý den udělat běžné denní vysátí a vytření a vy tak budete mít stále čisto. Jednou za týden pak vytřete vy nebo uklízečka klasickým mopem a vše bude tip-top. Za danou cenu toho tedy vysavač umí opravdu hodně, nelze od něj ovšem očekávat, že zcela nahradí vytírání nebo vysávání, což minimálně v případě vysávání dražší modely robotických vysavačů skutečně umí.

Dreame Bot D10 Plus si můžete zakoupit přímo zde.