iRobot je na pokraji krachu! Vysavače Roomba můžou brzy ztratit chytré funkce

Legendární značka iRobot, která byla v minulosti de facto synonymem kvalitních robotických vysavačů, je ve finanční krizi. Firma podle nejnovějších výsledků hospodaření doslova „vykrvácela“ a zbývá jí méně než 25 milionů dolarů v hotovosti, což je podle analytiků sotva dost na to, aby udržela v chodu provoz a cloudové služby pro stávající zákazníky.
Zatímco ještě v červnu měla společnost na účtech přes 40 milionů dolarů, ve třetím čtvrtletí letošního roku spadly tržby z loňských 193,4 milionu na pouhých 145,8 milionu. CEO Gary Cohen označil výsledky za „hluboko pod očekáváním“ a přiznal, že iRobot už nemá žádný zdroj, odkud by mohl čerpat další kapitál. Jinými slovy, pokud se v nejbližší době nenajde investor nebo nový majitel, hrozí firmě konec.
Fotogalerie
Od hvězdy trhu k boji o přežití
Ještě před pár lety přitom byl iRobot symbolem chytré domácnosti. Modely Roomba a Braava byly pro miliony domácností vstupní branou do světa chytrého robotického úklidu. Jenže příchod levnějších konkurentů z Číny, jako jsou Roborock, Dreame nebo Ecovacs, značku postupně vytlačil z vedoucí pozice. Čínské modely totiž dosahují stejné či vyšší kvality za podstatně lepší cenu.
Pokus o záchranu sice přišel v roce 2022, kdy chtěl Amazon iRobot koupit, ale akvizici nakonec zablokovaly regulační úřady. Mezitím se firma zadlužila, aby udržela provoz v chodu, a i přes rozsáhlé propouštění a uvedení nových modelů se jí nepodařilo situaci stabilizovat. Že je situace opravdu vážná pak dokládají informace serveru The Verge, podle kterých už iRobot zvažuje i ochranu před věřiteli a hledá investory, kteří by značku převzali.
Fotogalerie #2
Co to znamená pro majitele vysavačů Roomba
Velkým negativem úpadku iRobotu je pak to, že na něj mohou nepěkně „dojet“ i majitelé vysavačů z jeho dílny. Pokud by totiž firma skutečně zkrachovala, mohlo by to ohrozit fungování cloudu, na který jsou připojeny aplikace a chytré funkce robotů. Bez serverů by sice Roomba dál dokázala uklízet v offline režimu, ale přišla by o pokročilé schopnosti, například mapování, plánování úklidu nebo ovládání přes aplikaci. Podobný scénář už přitom zažili majitelé robotů Neato, jejichž mateřská firma Vorwerk skončila v roce 2023, ale servery nechala běžet až do října 2025, aby splnila pětiletou servisní lhůtu. Je tedy možné, že i v případě pádu iRobotu budou služby dočasně zachovány.
Je až ironické, že značka, která po dvě dekády udávala směr domácí robotice, dnes bojuje o přežití kvůli tlaku levnějších, ale schopnějších konkurentů. A pokud se nenajde nový investor, může být iRobot už brzy jen kapitolou v historii chytrých spotřebičů a miliony robotů Roomba po celém světě se stanou tichými svědky pádu svého tvůrce.