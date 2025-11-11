Roborock na DATARTu roztočil parádní slevy na robotické vysavače

Komerční sdělení: Chcete mít doma vždy dokonale uklizeno, aniž byste museli hnout prstem? V rámci letošního Black Friday je k tomu ideální příležitost – robotické vysavače Roborock teď totiž pořídíte za bezkonkurenční ceny, a to včetně těch nejvybavenějších modelů.
Zlatou střední cestou pro většinu domácností je Roborock Q10 VF+, který nabízí sací výkon 10 000 Pa, inteligentní mopovací systém VibraRise 2.0 pro efektivní odstranění zaschlých nečistot a výdrž až 150 minut na jedno nabití. Pokud ale chcete, aby za vás udělal ještě o něco víc, sáhněte po modelu Roborock Qrevo 5AE. Ten přidává ještě vyšší výkon 12 000 Pa a především automatické čištění i sušení mopů přímo ve stanici – takže vy se nemusíte starat vůbec o nic. A pro ty, kdo nechtějí dělat kompromisy, připravil Roborock svou vlajkovou loď Saros 10R. Ta zaujme ultra tenkým tělem s výškou pouhých 7,98 cm, schopností překonat překážky až 3 cm a samozřejmě špičkovým výkonem i navigací, která si poradí s jakýmkoli prostorem.
Black Friday nabídka platí od 10. do 30. listopadu 2025, nebo do vyprodání zásob – a vzhledem k tomu, jak rychle tyto modely mizí, se rozhodně nevyplatí čekat.
