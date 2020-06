Recenze robotického vysavače Lenovo E1: Uklízejte chytře

Uklízení je jedna z věcí, kterou ve svém volném čase vykonávám opravdu nerad. Naštěstí však žijeme v moderní době a i tato na první pohled nepříjemná aktivita se může změnit v zábavnou nebo minimálně snesitelnou činnost. Stačí k ní jen použít elektroniku, která vám s luxováním pomůže. Mezi tu lze zařadit i robotický vysavač Lenovo E1, který nám před nedávnem dorazil do redakce a který jsem si možná trochu sobecky uzurpoval na testy ke mě domů, abych odlevil přítelkyni učící se na zkoušky ve škole a zároveň sebe naučil uklízet zábavně. Jaký tedy robotický vysavač Lenovo E1 v praxi je? To se dozvíte v následujících řádcích. Jeho recenze je totiž právě tu.

Technické specifikace

Po designové stránce Lenovo E1 nepřekvapí. Jedná se totiž o naprosto typický robotický vysavač kruhového tvaru s kolečky, kartáči a prostorem na odpad na spodní straně. Průměr vysavače je 33 centimetrů, výška pak 7,6 centimetrů. Díky ní se tak dostane bez problémů například pod postele, pohovky či obecně nábytek stojící na nožkách, které jej nadzvedávají nad výšku vysavače.

Vysavač je dle výrobce určen pro všechny typy podlah, jelikož disponuje jak klasickými kartáči, tak i modulem pro vytírání. Co se týče doby provozu, ta je při plném nabití zhruba 120 minut, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Z 0 na 100% nabití se pak vysavač skrze svůj nabíjecí dok dostane za 330 minut, což zrovna oslnivý čas není – tím spíš, když je jeho baterie jen 2600mAhová.

Vysavač má v rukávu celou řadu užitečných funkcí a vychytávek. K orientaci využívá gyroskopickou navigaci v kombinaci se senzory, které mu zase zajišťují to, že například nespadne ze schodů. Komunikaci s okolním světem zajišťuje WiFi modul (vysavač pracuje konkrétně s WiFi na 2,4 GHz), díky čemuž se s ním přes aplikaci v telefonu domluvíte prakticky kdekoliv, jelikož nejste limitováni krátkým propojením typu Bluetooth. Bát se u vysavače nemusíte ani přílišného hluku. Ten dosahuje maximálně 65 decibelů, což není rozhodně zlá hodnota. Super je i to, že HEPA filtr, kterým disponuje, lze ztlumit natolik, že jej i přes jeho funkčnost prakticky neslyšíte. Ve výsledku si tak můžete vysavač v klidu načasovat na noční úklid, aniž byste se kvůli němu budilo. I to mohu ostatně potvrdit z vlastní zkušenosti, jelikož jsem je pro noční luxování v rámci recenze využíval. Cena vysavače je 5990 korun s tím, že k dispozici je jen v černé variantě s plastovým lesklým tělem, které však působí na pohled i dotyk poměrně kvalitně.

První nastavení

Přiznám se, že z prvotního nastavení vysavače jsem měl určité obavy, jelikož to pro mě byla naprostá premiéra. Po vybalení produktu z krabice a následného letmého pohledu do manuálu mi bylo nicméně jasné, že veškeré obavy jsou naprosto liché. Prvotní nastavení je totiž otázkou několika málo vteřin, jelikož k němu stačí jen vybalit vše potřebné z krabice, stáhnout aplikaci a na vysavači stisknout správnou kombinaci tlačítek. Jakmile tak uživatel učiní, zbytek pár tapnutími na displej dokončí přímo v aplikaci, která nese konkrétně pro tento model název Lenovo Cleaner. Jakmile máte nastaveno, vašemu uklízení nestojí v cestě zhola nic. Rozhodně se tedy nemusíte obávat například jakéhokoliv náročnějšího vkládání dat o vašem domě do vysavače či podobných věcí – vše si totiž zmapuje sám.

Testování

K ovládání vysavače lze využít buď ovladač přibalený k němu v balení nebo výše zmíněnou mobilní aplikaci, kterou jsem využíval pro její intuitivnost i já. Aplikace nabízí relativně velké množství nejrůznějších možností úklidu jako například režim Automatický pro automatický úklid daného pokoje, Hrana pro úklid podél stěn a předmětů v místnosti či Bod pro intenzivní úklid jednoho určitého místa (například po rozsypání drobků či vylití pití – vysavač totiž disponuje mokrým sáním, což je rozhodně fajn). Myslím si však, že naprostá většina z vás bude tak jako já z 99 % využívat režim Automatický, jelikož je zkrátka nejuniverzálnější a z hlediska čistoty i nejlepší.

Jakmile se pro aktivaci uklízecího režimu – v našem případě tedy Automatického – rozhodnete, vysavač začne prakticky okamžitě s luxováním. To zahajuje logicky u svého nabíjecího doku a pokračuje po celé místnosti. Jeho poloha je zaznamenávána do mapy v aplikaci, díky čemuž máte perfektní přehled o tom, kde už byl a kam ještě nedorazil. Kromě polohy pak aplikace nabízí i dobu uklízení, díky čemuž si zase můžete udělat fajn obrázek o tom, jak rychle je schopný daný pokoj uklidit a tedy i to, jak náročné na baterii bude pro něj uklidit například celý byt.

Pohyb vysavače po všech površích působí jistě, byť minimálně při mapování pokoje do značné míry neortodoxně. Jedná se totiž o jeden z levnějších modelů, takže se musíte smířit s tím, že jeho rozpoznávací schopnosti nejsou zcela dokonalé a mnohé předměty rozpozná tak, že do nich zkrátka mírně narazí a tím si je zaznamená do své paměti. Nárazy jsou však opravdu naprosto miniaturní a ani ne příliš časté. Všechny jsou navíc tlumeny plastovým “nárazníčkem” který bok vysavače obepíná. Pohyb a la Labutí jezero to nicméně zkrátka není.

Vysávání vysavače jsem testoval s relativně velkým množstvím nečistot na všech běžných površích – tedy koberci, dlažbě, linoleu, dřevěné podlaze a klasickém laminátu. Jeho uklízecí schopnosti bych ve všech případech označil za opravdu zdařilé, jelikož smetí – ať už větší či menší – sbírá velmi spolehlivě. Čas od času sice nějakou tu nečistotu zapomene, avšak protože se po místnosti pohybuje dost komplexně, nakonec jí do sebe ve druhém přejezdu přeci jen schramstne.

Co se naopak tak úplně nepovedlo je úklid rohů místností. Do těch se totiž vysavač kvůli svému tvaru nemá moc jak dostat a tudíž většina nečistot, která se do nich dostane před nebo během vysávání, v nich zůstane i po něm. Jedná se však o daň za tvar vysavače a neduh, který netrápí jen ho, ale i jeho prakticky všechny kolegy.

Co se týče vytírání pomocí modulu na vodu, to mě překvapilo poměrně mile. Přes aplikaci si totiž můžete regulovat, jak moc bude vysavač pouštět do hadříku, který je součástí modulu na spodní straně, vodu a tedy jak moc “vlhce” bude čistit. To jinými slovy znamená, že si bez větších potíží poradí i s většími nečistotami, byť šílenosti typu stopy od bláta či zaschlé fleky na kachličkách nebo plovoučce zkrátka nevydrhne. S podobnými věcmi má ale mnohdy co dělat i člověk, a proto bych tuto neschopnost nikterak negativně nevnímal. Jen je škoda, že čištění se smí provádět jen vodou a nikoliv čistícími prostředky, které by si s nečistotami poradily lépe. Pro běžnou údržbu ale i ta voda stačí.

Po dokončení mytí podlahy modul z vysavače jednoduše vycvaknete a zbylou vodu vylijete do odpadu. Hadřík pak jen necháte někde usušit a můžete vytírat nanovo. Na prakticky stejném principu pak funguje i vyprazdňování prostoru pro suché nečistoty. Ty jsou shromažďovány do relativně velké nádobky, která lze z vysavače též jednoduše vyjmout a vysypat. Díky tomu tak ušetříte za klasické sáčky do vysavače, což je rozhodně fajn. Dvakrát levné totiž minimálně do těch kvalitnějších zrovna nejsou.

Jako téměř každá elektronika tohoto druhu potřebuje i E1 určitou údržbu, která se projevuje konkrétně nutností čas od času vyměnit vysávací kartáče a HEPA filtr. Abyste na opotřebování těchto komponentů nemuseli myslet, je přímo v aplikaci ukazatel jejich živnosti, přes který si vše můžete velmi snadno zkontrolovat a popřípadě zavčas zajistit náhradní díly pro výměnu. Jak často bude nutné kartáče či HEPA filtr měnit vám bohužel říci nedokážu, protože jsem si s vysavačem hrál jen pár týdnů a za tu dobu jsem opotřeboval jeho komponenty o nižší jednotky procent (přičemž mi došel testovací kus, který neměl vše ve 100% stavu).

Když už jsem se výše zmínil o nočním úklidu, byla by škoda tuto myšlenku trochu nerozvést. Jelikož je robotický vysavač E1 poměrně dost smart, není problém jej načasovat a do jisté míry vlastně i naprogramovat – tedy nastavit u něj například při nočním uklízení tichý chod ventilátoru, aby vás nerušil. Naopak když budete přes den v práci, může si v domě burácet jak chce a nikomu vadit samozřejmě nebude. Veškerá načasování a naprogramování se provádí též v aplikaci a to přes rozhraní podobné tomu, které můžete znát třeba s HomeKitu. Z něj ostatně okoukalo Lenovo i automatizace závisející na ději a další podobné vychytávky. Škoda jen, že podpora HomeKitu jako taková vysavači chybí. Na druhou stranu, 99 % jeho uživatelů si zcela určitě vystačí jen s automatizací vázanou na čas a výše zmíněným automatickým uklízecím režimem.

Testu neunikly ani výše zmíněné senzory starající se o to, aby vysavač nespadl ze schodů při úklidu v jejich blízkosti. Právě z toho jsem měl zprvu velké obavy, jelikož žiji v domě, který je na schody poměrně bohatý a který by tak mohl nadělat podobným produktům problémy. Senzory ale naštěstí fungují naprosto bezchybně, takže jsem ani jednou nemusel vysavač vyzvedávat o schod či v horším případě patro níž.

Resumé

Podtrženo, sečteno – přestože se robotický vysavač Lenovo E1 řadí spíš k levnějším modelům na trhu, svou funkčností v žádném případě nezklame. Své poslání totiž plní naprosto skvěle a když k němu ještě přičteme spoustu vychytávek, která u něj jdou nastavit přes aplikaci či kterými disponuje už z výroby (například právě “schodové” senzory), dostaneme produkt, který vám dokáže život usnadnit opravdu citelně a navíc “za hubičku”. Pokud vás tedy už nebaví luxovat pěkně postaru, máte zároveň vášeň v technologiích a nechce se vám utrácet za vysavač žádná šílená částka, věřím, že si E1 od Lenovo zamilujete. I já nad jeho pořízením popravdě silně přemýšlím.

