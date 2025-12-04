Apple mění hru! Příští rok zřejmě představí nejméně iPhonů za posledních 6 let

Podle nejnovější zprávy společnosti IDC Apple plánuje významnou změnu své dlouhodobé strategie. Příští rok by totiž mohl představit nejméně modelů za posledních šest let. IDC ve své nové prognóze prodeje chytrých telefonů na rok 2025 uvádí, že letošní prodeje řady iPhone 17 rostou meziročně o 6,1 %. O to více zaujmou výhledy na rok 2026, v němž analytici očekávají pokles dodávek o 4,2 %. Důvodem má být zásadní strategický posun Applu. Podle zprávy společnost odkládá uvedení základního iPhonu 18 až na začátek roku 2027, kde se má objevit společně s modelem iPhone 18e.
Ještě před několika měsíci se předpokládalo, že Apple na podzim 2026 představí čtyři modely. A sice iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Fold. Vývoj Air 2 se však podle úniků zdrhl a kdoví, zda jej v tomto termínu uvidíme. IDC tak potvrzuje scénář, podle kterého dorazí pouze tři modely. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Fold/Ultra.
Naposledy Apple uvedl jen tři vlajkové iPhony v roce 2019 (iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max). Od té doby vždy stavěl na čtyřech variantách. Absence základního modelu přirozeně sníží celkové dodávky, což vysvětluje pesimističtější výhled IDC. Přesto analytici očekávají, že tržby Applu v roce 2026 porostou, protože všechny tři modely budou prémiové a tedy dražší. Rok 2027 pak podle předpovědí přinese opětovný růst. A to zejména díky návratu základního iPhonu 18 a příchodu iPhone Air 2. Co to znamená pro zákazníky? Možná více uživatelů sáhne po modelech Pro. A ti nejnáročnější zvolí skládací iPhone.