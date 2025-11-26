První ohebný iPhone nebude levný špás! Připravte se na cenu kolem 60 000 Kč

Vstup Applu do světa ohebných telefonů se nezadržitelně blíží a jak se zdá, bude o co stát. První jablečná vlaštovka by totiž měla dorazit už v příštím roce a nabídnout specifikace, které z ní rázem udělají jednu z nejzajímavějších skládacích možnosti na trhu. V kuloárech se šušká například o velmi kvalitním poddispeljovém selfie foťáku, mimořádné tenkosti či prakticky neviditelném pantu, který bude obě strany spojovat. Za mimořádné technické řešení si však Apple nechá náležitě zaplatit.
Že bude první ohebný iPhone opravdu drahý slýcháme od celé řady nejrůznějších analytiků již opravdu dlouho. Například spolehlivý Ming-Chi Kuo očekává cenu mezi 2000 až 2500 dolarů, reportér Mark Gurman z Bloombergu pak kolem 2000 dolarů. Se svou troškou do mlýna nyní přišel i analytik Arthur Liao ze společnosti Fubon Research, která se v minulosti prezentovala řadou poměrně přesných předpovědí ohledně Apple produktů. Její analytik nyní přišel s tím, že by měl iPhone Fold stát 2399 dolarů bez daně, což by v přepočtu na české koruny a s připočtením daně mělo znamenat cenovku začínající zhruba na 60 000 Kč.
Zda se tyto předpovědi naplní či nikoliv můžeme samozřejmě v současnosti jen hádat. Pokud ale ano, budou ohebné iPhony bez jakékoliv nadsázky exkluzivním zbožím jen pro ty největší nadšence, potažmo nejnáročnější uživatele. Pokud se ale Applu podaří splnit velká očekávání a svůj první ohebný iPhone představí v opravdu velkorysé verzi se super technickými specifikacemi, může i s vyšší cenovkou uspět.