Svět stále čeká na první ohebný iPhone, Samsung přitom už ukazuje dvojohebný telefon

Zatímco v případě Applu na představení prvního ohebného iPhonu stále čekáme, jihokorejský Samsung si evidentně řekl, že jeden ohyb u telefonu už dneska nikoho neoslní a prostě nestačí. Na konferenci APEC 2025 Korea proto vůbec poprvé veřejně ukázal svůj nový tri-fold smartphone, tedy telefon, který se neohýbá jednou, ale hned dvakrát. A i když ho zatím nikdo nemohl vzít do ruky, jelikož byl vystavený v průhledném ochranném boxu, už z prvních záběrů je jasné, že Korejci chtějí opět posunout hranice mobilního designu.
Telefon se podle dostupných informací dokáže z kompaktního zařízení s přibližně 6,5“ displejem rozložit do tabletového formátu o úhlopříčce kolem 10“. Jinými slovy, během pár sekund z kapesního telefonu uděláte plnohodnotné pracovní či multimediální zařízení. Z hlediska úhlopříček se pak bavíme de facto o tom, že z iPhone Air uděláte rázem základní iPad či 11“ iPad Air nebo Pro. 10“ model totiž Apple v nabídce nemá.
Here’s your first look at the Samsung Galaxy Z TriFold.
Screen when folded: 6.5-inch
Screen when unfolded: 10-inch
It might be announced later this week.
Source: Chosun Media pic.twitter.com/EhT4i1hW2k
— Trakin Tech English (@trakinenglish) October 28, 2025
Zajímavé přitom je, že i přes složitou konstrukci má být po rozložení tloušťka pouhé 4,2 milimetry, zatímco po složení se pohybuje mezi 1,2 až 1,5 centimetru. Samsung navíc tvrdí, že přechody mezi displeji jsou téměř neviditelné. Podle serveru The Korea Economic Daily má Samsung rozjet sériovou výrobu už příští měsíc, přičemž ostré uvedení na trh by mělo proběhnout ještě před koncem roku 2026. Cena zatím oficiálně oznámena nebyla, ale analytici odhadují, že by se mohla pohybovat okolo 2 800 dolarů, tedy zhruba 67 tisíc korun. Doufejme tedy, že Apple dokáže na podobně inovativní kousky odpovědět něčím skutečně zajímavým a pomyslný vlak mu na poli skládaček nadobro neujede.