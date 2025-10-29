Zavřít reklamu

Svět stále čeká na první ohebný iPhone, Samsung přitom už ukazuje dvojohebný telefon

iPhone
Jiří Filip
0

Zatímco v případě Applu na představení prvního ohebného iPhonu stále čekáme, jihokorejský Samsung si evidentně řekl, že jeden ohyb u telefonu už dneska nikoho neoslní a prostě nestačí. Na konferenci APEC 2025 Korea proto vůbec poprvé veřejně ukázal svůj nový tri-fold smartphone, tedy telefon, který se neohýbá jednou, ale hned dvakrát. A i když ho zatím nikdo nemohl vzít do ruky, jelikož byl vystavený v průhledném ochranném boxu, už z prvních záběrů je jasné, že Korejci chtějí opět posunout hranice mobilního designu.

samsung trifold chosun daily

Telefon se podle dostupných informací dokáže z kompaktního zařízení s přibližně 6,5“ displejem rozložit do tabletového formátu o úhlopříčce kolem 10“. Jinými slovy, během pár sekund z kapesního telefonu uděláte plnohodnotné pracovní či multimediální zařízení. Z hlediska úhlopříček se pak bavíme de facto o tom, že z iPhone Air uděláte rázem základní iPad či 11“ iPad Air nebo Pro. 10“ model totiž Apple v nabídce nemá. 

 Zajímavé přitom je, že i přes složitou konstrukci má být po rozložení tloušťka pouhé 4,2 milimetry, zatímco po složení se pohybuje mezi 1,2 až 1,5 centimetru. Samsung navíc tvrdí, že přechody mezi displeji jsou téměř neviditelné. Podle serveru The Korea Economic Daily má Samsung rozjet sériovou výrobu už příští měsíc, přičemž ostré uvedení na trh by mělo proběhnout ještě před koncem roku 2026. Cena zatím oficiálně oznámena nebyla, ale analytici odhadují, že by se mohla pohybovat okolo 2 800 dolarů, tedy zhruba 67 tisíc korun. Doufejme tedy, že Apple dokáže na podobně inovativní kousky odpovědět něčím skutečně zajímavým a pomyslný vlak mu na poli skládaček nadobro neujede. 

concept foldable iphone design concept foldable iphone design
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone open foldable smartphone open
foldable smartphone half open foldable smartphone half open
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone black background foldable smartphone black background
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone display foldable smartphone display
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone profile foldable smartphone profile
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone reflection foldable smartphone reflection
foldable smartphone camera detail foldable smartphone camera detail
foldable smartphone camera angle foldable smartphone camera angle
foldable smartphone camera lens foldable smartphone camera lens
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone front view foldable smartphone front view
foldable smartphone blue design foldable smartphone blue design
foldable smartphone open display foldable smartphone open display
foldable smartphone back view foldable smartphone back view
foldable smartphone flat view foldable smartphone flat view
foldable smartphone full display foldable smartphone full display
foldable smartphone colorful screen foldable smartphone colorful screen
foldable smartphone dual view foldable smartphone dual view
foldable smartphone edge closeup foldable smartphone edge closeup
foldable smartphone dark back foldable smartphone dark back
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone floating display foldable smartphone floating display
foldable smartphone side profile foldable smartphone side profile
Foldable MacBook render closed.png Foldable-MacBook-render-closed.png
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.