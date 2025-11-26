Skládací iPhone je blíž než kdy dřív! Apple si prý poradil s tím, co ostatní nezvládli

První skládací iPhone, často označovaný jako iPhone Fold, by měl být odhalen už v příštím roce. Podle dosavadních úniků půjde o zařízení s „knižním“ designem. Nejnovější zprávy ale naznačují něco mnohem zásadnějšího. Apple měl údajně vyřešit problém, který trápí všechny dnešní ohebné telefony. A sice viditelný záhyb uprostřed displeje. Současné skládací telefony trpí tím, že místo ohybu časem zeslábne, vytvoří se viditelná rýha a postupně dochází k poškození panelu. Problém je nejen estetický, ale i funkční. Snižuje jak životnost displeje, tak uživatelský komfort.
Apple údajně vyvinul řešení, díky kterému se záhyb na displeji vůbec nevytvoří. Pokud se informace potvrdí, iPhone Fold by se mohl stát prvním svého druhu na trhu. Zpráva rovněž uvádí, že společnost Foxconn zřídila pro iPhone Fold samostatnou výrobní linku. Zatím není jasné, jak přesně Apple problém odstranil. Vnitřní ohebný displej dodává Samsung. Ten již údajně vybudoval specializovanou linku pro výrobu panelů určených výhradně pro jablečnou společnost. Apple si navrhl vlastní strukturu panelu, postupy laminace a zpracování materiálu, což naznačuje hlubokou kontrolu nad celým řešením. Společnosti Shin Zu Shing a Amphenol měly spolupracovat na integraci panelu s nosnou částí pantu. Zmiňuje se také použití vysoce pevného pantu z tekutého kovu, který má minimalizovat deformace při dlouhodobém používání.
Aktuální spekulace mluví o tom, že iPhone Fold nabídne 7,8″ vnitřní skládací displej a 5,5″ vnější obrazovku. Pokud se očekávané informace potvrdí, Apple by mohl vstoupit do segmentu ohebných telefonů se zásadní výhodou. Právě odstranění záhybu totiž mnozí analytici považují za klíčový moment, který dosud brání masovějšímu rozšíření tohoto typu zařízení.