iPhone Fold bude levnější než se čekalo!

Apple chystá svůj první skládací iPhone Fold a podle nejnovějších informací by mohl být jeho výrobní proces levnější, než se očekávalo. Analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že cena pantu – klíčové součásti zařízení – klesne při sériové výrobě na přibližně 70 až 80 dolarů za kus. To je o 20 až 40 dolarů méně, než kolik odhadoval trh.
Levnější, ale stále prémiový pant
Pant je pro iPhone Fold zásadní – musí být pevný, odolný a přesně vyvážený, aby vydržel tisíce ohybů bez poškození displeje. Podle Kua se ale Applu podařilo optimalizovat jeho konstrukci tak, že výrobní náklady nebudou tak vysoké, jak se původně předpokládalo. To může pomoci udržet cenu finálního zařízení na konkurenceschopné úrovni.
Výrobu pantu si rozdělí dva hlavní dodavatelé: Foxconn a tchajwanská společnost Shin Zu Shing. Společně získali zhruba 65 % všech objednávek. Zbytek produkce převezme firma Amphenol. Do budoucna by se k výrobě mohl připojit také Luxshare, a to po roce 2027 – což by zvýšilo konkurenci a mohlo náklady srazit ještě níže.
Silný a tenký jako iPhone Air
Konstrukce iPhone Fold má podle úniků připomínat dva iPhony Air spojené pantem. Apple údajně použije kombinaci titanu a hliníku, aby zůstal telefon co nejtenčí, ale zároveň pevný. Dřívější spekulace hovořily o nerezovém rámu a „tekutém kovu“ pro pant, což by však vedlo k větší hmotnosti.
Přestože se o skládacím iPhonu mluví už od roku 2019, jeho uvedení na trh stále není jisté. Kuo zatím nenaznačil, kdy přesně by se mohl model objevit, ale levnější a odolnější pant je jasným krokem k tomu, aby se projekt stal realitou.