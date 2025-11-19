Apple chystá tajnou zbraň pro iPhone Fold! Ta nyní unikla na internet

O ohebném iPhonu se ve fanouškovském světě Apple mluví už roky, ale teprve letos začínají unikat detaily, na základě kterých lze usuzovat, že tento telefon dorazí skutečně v dohledné době. A pokud se nejnovější zprávy potvrdí, Apple si pro svůj první iPhone Fold šetří něco, co mu dává slušný náskok před konkurencí. Ve svých dílnách měl totiž údajně vyvinout obří baterii, díky které by měl telefon nabídnout bezkonkurenční výdrž – tedy alespoň na poměry ohebných modelů.
Podle korejského leakera yeux1122 konkrétně Apple testuje baterii, jejíž kapacita se pohybuje někde mezi 5400 až 5800 mAh, což jsou hodnoty, které už sahají do kategorie „androidích obrů“, nikoli klasických iPhonů. A co víc, zdroj dodává, že kapacita může ještě růst podobně jako třeba u iPhonu Air, který se v raných prototypech držel kolem tří tisíc, ale nakonec skončil na 3149 mAh. Pokud se tedy inženýři rozhodnou jít na hranu, není nereálné, že iPhone Fold pokoří šestitisícovou metu. A to je číslo, které Apple u telefonu ještě nikdy nepoužil.
Tím by Fold s přehledem překonal iPhone 17 Pro Max, jenž dnes drží historický rekord. Je nicméně pravda, že ohebný iPhone bude mít vzhledem ke své konstrukci úplně jiné energetické potřeby. V útrobách iPhonu Fold se má nacházet vnitřní 7,58″ displej, tedy výrazně větší plocha než 6,9″ panel u současného Maxe. Vnější displej má mít sice jen 5,38″, nicméně při běžném používání ve formě kontroly notifikací a tak podobně by měla tato plocha bohatě stačit.
Jak se tedy zdá, Apple si dobře uvědomuje, že u ohebných telefonů je výdrž stále jednou z největších bolestí a pokud se mu podaří přijít s kolem šesti tisíc mAh v elegantním těle, může mít na trhu velmi rychle pozici, která se těžko dohání. Zatím jde ale samozřejmě jen o prototypy a testovací kusy. Jestli však Apple opravdu míří k bezmála šestitisícové baterii, pak má jeho první ohebný iPhone šanci vstoupit do hry způsobem, jaký jsme od Applu už dlouho neviděli. A to už se začíná čím dál víc šeptat, že rok 2026 bude pro mobilní svět nečekaně zlomový.