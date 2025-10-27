iPhone 18 posune hranice AI výkonu! Apple zdvojnásobí RAM paměť i u základních modelů

Časy, kdy Apple navyšování RAM paměti u iPhonů prakticky ignoroval, jsou dávno pryč. Poslední roky totiž ukazují, že právě navyšování RAM paměti je zejména kvůli AI funkcím zcela klíčové, přičemž podle nejnovějších informací je v plánu další výrazné navýšení RAM už příští rok u další generace iPhonů. Konkrétně by modelová řada iPhone 18 podle jihokorejského serveru The Bell měla dostat až o 50 % více operační paměti RAM než současné modely. A co víc, kompletně.
Jen pro představu, letos uvedené iPhony 17 Pro a 17 Pro Max nabízejí 12 GB RAM, zatímco klasický iPhone 17 si ponechal 8 GB. Tento rozdíl by měl ale s příchodem nové generace zmizet, jelikož Apple údajně usiluje o sjednocení kapacity paměti napříč celou řadou, tedy včetně standardních modelů iPhone 18 a iPhone 18e. Za tímto krokem podle všeho stojí rostoucí nároky na výkon způsobené právě integrací umělé inteligence přímo v zařízení. iPhony 17 už nyní využívají vyšší paměťovou kapacitu právě kvůli novým funkcím Apple Intelligence, které běží lokálně a vyžadují rychlý přístup k datům.
Fotogalerie
Pokud tedy chce Apple v této oblasti dál expandovat, je navýšení RAM prakticky nutností. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce Apple už proto požádal Samsung, která mu dlouhodobě dodává paměťové moduly, o zvýšení dodávek čipů LPDDR5X. Tyto paměti nabízí vyšší rychlost i nižší spotřebu energie a jsou dostupné ve variantách 12 a 16 GB, z čehož vyplývá, že by příští iPhony měly nabídnout až 16 GB RAM, podobně jako třeba všechny současné MacBooky.
Poměrně zajímavé je pak to, že má Apple podle všeho jednat i s dalšími dodavateli, jako jsou SK Hynix a Micron, aby měl zajištěné dostatečné množství čipů pro příští generaci. S ohledem na to, že společnost údajně plánuje uvést i svůj první skládací iPhone, je totiž možné, že jednotná paměťová architektura bude hrát klíčovou roli i v optimalizaci výkonu napříč celým portfoliem. Pokud se informace potvrdí, půjde o jeden z největších skoků v paměťové výbavě iPhonů za poslední roky. A spolu s rozvojem Apple Intelligence by mohl znamenat další posun směrem k ještě výkonnějším a chytřejším iPhonům, které zvládnou zpracovávat náročné úlohy přímo v zařízení bez závislosti na cloudu. Nicméně pokud bude Apple svůj AI systém stále omezovat jazyky i polohovými omezeními, konkurenci jen stěží dožene.