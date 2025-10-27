Zavřít reklamu

iPhone 18 posune hranice AI výkonu! Apple zdvojnásobí RAM paměť i u základních modelů

iPhone
Jiří Filip
0

Časy, kdy Apple navyšování RAM paměti u iPhonů prakticky ignoroval, jsou dávno pryč. Poslední roky totiž ukazují, že právě navyšování RAM paměti je zejména kvůli AI funkcím zcela klíčové, přičemž podle nejnovějších informací je v plánu další výrazné navýšení RAM už příští rok u další generace iPhonů. Konkrétně by modelová řada iPhone 18 podle jihokorejského serveru The Bell měla dostat až o 50 % více operační paměti RAM než současné modely. A co víc, kompletně. 

Mohlo by vás zajímat

Jen pro představu, letos uvedené iPhony 17 Pro a 17 Pro Max nabízejí 12 GB RAM, zatímco klasický iPhone 17 si ponechal 8 GB. Tento rozdíl by měl ale s příchodem nové generace zmizet, jelikož Apple údajně usiluje o sjednocení kapacity paměti napříč celou řadou, tedy včetně standardních modelů iPhone 18 a iPhone 18e. Za tímto krokem podle všeho stojí rostoucí nároky na výkon způsobené právě integrací umělé inteligence přímo v zařízení. iPhony 17 už nyní využívají vyšší paměťovou kapacitu právě kvůli novým funkcím Apple Intelligence, které běží lokálně a vyžadují rychlý přístup k datům. 

iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 14 iPhone 17 Pro LsA 14
iPhone 17 Pro LsA 15 iPhone 17 Pro LsA 15
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 17 iPhone 17 Pro LsA 17
iPhone 17 Pro LsA 18 iPhone 17 Pro LsA 18
iPhone 17 Pro LsA 19 iPhone 17 Pro LsA 19
iPhone 17 Pro LsA 20 iPhone 17 Pro LsA 20
iPhone 17 Pro LsA 21 iPhone 17 Pro LsA 21
iPhone 17 Pro LsA 22 iPhone 17 Pro LsA 22
iPhone 17 Pro LsA 25 iPhone 17 Pro LsA 25
iPhone 17 Pro LsA 24 iPhone 17 Pro LsA 24
iPhone 17 Pro LsA 26 iPhone 17 Pro LsA 26
iPhone 17 Pro LsA 27 iPhone 17 Pro LsA 27
iPhone 17 Pro LsA 28 iPhone 17 Pro LsA 28
Vstoupit do galerie

Pokud tedy chce Apple v této oblasti dál expandovat, je navýšení RAM prakticky nutností. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce Apple už proto požádal Samsung, která mu dlouhodobě dodává paměťové moduly, o zvýšení dodávek čipů LPDDR5X. Tyto paměti nabízí vyšší rychlost i nižší spotřebu energie a jsou dostupné ve variantách 12 a 16 GB, z čehož vyplývá, že by příští iPhony měly nabídnout až 16 GB RAM, podobně jako třeba všechny současné MacBooky.

Mohlo by vás zajímat

Poměrně zajímavé je pak to, že má Apple podle všeho jednat i s dalšími dodavateli, jako jsou SK Hynix a Micron, aby měl zajištěné dostatečné množství čipů pro příští generaci. S ohledem na to, že společnost údajně plánuje uvést i svůj první skládací iPhone, je totiž možné, že jednotná paměťová architektura bude hrát klíčovou roli i v optimalizaci výkonu napříč celým portfoliem. Pokud se informace potvrdí, půjde o jeden z největších skoků v paměťové výbavě iPhonů za poslední roky. A spolu s rozvojem Apple Intelligence by mohl znamenat další posun směrem k ještě výkonnějším a chytřejším iPhonům, které zvládnou zpracovávat náročné úlohy přímo v zařízení bez závislosti na cloudu. Nicméně pokud bude Apple svůj AI systém stále omezovat jazyky i polohovými omezeními, konkurenci jen stěží dožene. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.