Zavřít reklamu

Jako cihla. iPhone 18 Pro Max bude nejtěžší v historii Applu

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Pokud vám přijdou současné iPhony velmi velké a těžké, pak vězte, že bude ještě hůř. Apple totiž údajně plánuje, že příští generace jeho největšího telefonu nebude jen „Pro“ názvem, ale i váhou. Podle čínského leakera s přezdívkou Instant Digital se konkrétně chystaný iPhone 18 Pro Max stane nejtěžším iPhonem v historii, přestože si má ponechat stejnou velikost displeje jako současný model.

Mohlo by vás zajímat

Zdroje leakera tvrdí, že Apple zůstane u 6,9“ panelu, ovšem tělo telefonu bude o něco silnější než u iPhonu 17 Pro Max, což by mělo posunout jeho hmotnost na zhruba 243 gramů. To je přibližně o deset gramů víc než u aktuální generace a dokonce o tři gramy více než u dřívějšího rekordmana, kterým je iPhone 14 Pro Max.

iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 14 iPhone 17 Pro LsA 14
iPhone 17 Pro LsA 15 iPhone 17 Pro LsA 15
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 17 iPhone 17 Pro LsA 17
Vstoupit do galerie

Zajímavé je, že za poslední roky se hmotnost modelů Pro Max poměrně výrazně měnila. Zatímco titanová konstrukce u iPhonu 15 Pro Max pomohla snížit váhu na 221 gramů, pozdější přechod na hliník u iPhonu 17 Pro Max ji zase zvedl na 233 gramů. Apple tím chtěl vyvážit poměr mezi odolností a nižší hustotou materiálu, nicméně podle leakera teď znovu přitlačí na robustnější konstrukci, pravděpodobně kvůli větší baterii a novému chladicímu systému s nerezovou parní komorou.

Mohlo by vás zajímat

Kromě té by měl telefon dostat také fotoaparáty s variabilní clonou a nový třívrstvý senzor od Samsungu, který by měl výrazně zlepšit kvalitu snímků při slabém osvětlení. Změny se prý dočká i Dynamic Island a částečně i systém Face ID, takže není vyloučeno, že nárůst hmotnosti bude výsledkem celé série drobných konstrukčních úprav, ne jen jedné. Ať už ale bude příčina jakákoliv, odpůrce těžkých telefonů nepotěší.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.