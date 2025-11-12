Jako cihla. iPhone 18 Pro Max bude nejtěžší v historii Applu

Pokud vám přijdou současné iPhony velmi velké a těžké, pak vězte, že bude ještě hůř. Apple totiž údajně plánuje, že příští generace jeho největšího telefonu nebude jen „Pro“ názvem, ale i váhou. Podle čínského leakera s přezdívkou Instant Digital se konkrétně chystaný iPhone 18 Pro Max stane nejtěžším iPhonem v historii, přestože si má ponechat stejnou velikost displeje jako současný model.
Zdroje leakera tvrdí, že Apple zůstane u 6,9“ panelu, ovšem tělo telefonu bude o něco silnější než u iPhonu 17 Pro Max, což by mělo posunout jeho hmotnost na zhruba 243 gramů. To je přibližně o deset gramů víc než u aktuální generace a dokonce o tři gramy více než u dřívějšího rekordmana, kterým je iPhone 14 Pro Max.
Fotogalerie
Zajímavé je, že za poslední roky se hmotnost modelů Pro Max poměrně výrazně měnila. Zatímco titanová konstrukce u iPhonu 15 Pro Max pomohla snížit váhu na 221 gramů, pozdější přechod na hliník u iPhonu 17 Pro Max ji zase zvedl na 233 gramů. Apple tím chtěl vyvážit poměr mezi odolností a nižší hustotou materiálu, nicméně podle leakera teď znovu přitlačí na robustnější konstrukci, pravděpodobně kvůli větší baterii a novému chladicímu systému s nerezovou parní komorou.
Kromě té by měl telefon dostat také fotoaparáty s variabilní clonou a nový třívrstvý senzor od Samsungu, který by měl výrazně zlepšit kvalitu snímků při slabém osvětlení. Změny se prý dočká i Dynamic Island a částečně i systém Face ID, takže není vyloučeno, že nárůst hmotnosti bude výsledkem celé série drobných konstrukčních úprav, ne jen jedné. Ať už ale bude příčina jakákoliv, odpůrce těžkých telefonů nepotěší.