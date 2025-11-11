iPhone Air pohořel! Apple odkládá představení jeho druhé generace na neurčito

Měl to být hit, jenže realita dopadla jinak, než Apple čekal. Tak přesně takto by se dal v krátkosti popsat současný stav iPhonu Air. A jak se navíc zdá, bude ještě hůř. Jen pár dnů poté, co se objevily zprávy o tom, že Apple testuje druhou generaci iPhonu Air se dvěma zadními fotoaparáty, díky čemuž by se tak stal pro mnoho uživatelů zajímavějším, totiž přichází pro jeho fanoušky tvrdá rána. Podle informací magazínu The Information se totiž iPhone Air prodává tak špatně, že Apple odkládá uvedení jeho nástupce, který měl původně dorazit už na podzim 2026 společně s iPhonem 18 Pro.
Cupertinský gigant tak reaguje na velmi slabý zájem o model, který měl být jakýmsi „designovým experimentem“. Ultratenká konstrukce o tloušťce pouhých 5,6 milimetru sice zaujala, jenže zároveň přinesla i řadu kompromisů ve formě menší baterie, jediného zadního fotoaparátu a či poměrně vysoké ceny. Apple sice úspěchu tohoto modelu stále do jisté míry věří a nehází jej proto zcela přes palubu, ale naopak na vývoji jeho nástupce pracuje, ten však pravděpodobně zůstane jen v rozpracované fázi s tím, že dokončen bude až ve chvíli, kdy bude Applu dávat smysl jeho uvolnění.
Fotogalerie
Je nicméně otázkou, jestli nějaké „příště“ vůbec bude. Řada asijských médií totiž popisuje iPhone Air jako naprostou tragédii, kvůli které musel Apple už zásadně tlumit výrobu. Konkrétně Foxconn podle zdrojů zrušil všechny své výrobní linky na iPhone Air s výjimkou jedné a půl, přičemž kompletní ukončení produkce má přijít už na konci měsíce. Druhý dodavatel, Luxshare, pak údajně zastavil výrobu už v říjnu.
Apple se tak znovu potýká s otázkou, jak do své nabídky zasadit čtvrtý model, který by skutečně dával smysl. iPhone mini zklamal kvůli slabému zájmu o malé displeje, iPhone Plus zase kvůli tomu, že byl příliš blízko standardnímu modelu. A nyní se zdá, že iPhone Air dopadl úplně stejně. Ukazuje se tedy, že zákazníci zkrátka nejsou ochotni platit prémiovou cenu jen za tenkost a design. Nechme se tedy překvapit, jak se Apple k celé záležitosti nakonec postaví a zda nějaký iPhone Air 2 vůbec bude. Pokud se ho ale dočkáme, mohlo by to být nejdříve na jaře 2027 – tedy spolu s chystanými modely iPhone 18 a iPhone 18e.
A kdyby měl neprémiovou cenu, myslíte, že by byly prodeje výrazně větší?
Podle mnohých to zabila obava z jedné čočky, že to bude špatně fotit…