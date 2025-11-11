iPhone 18 Pro už nebude dvoubarevný

Apple se podle všeho chystá udělat další krok směrem k čistšímu a elegantnějšímu designu. Chystané iPhony 18 Pro a iPhony 18 Pro Max by se totiž mohly rozloučit s dvoubarevným zadním panelem, který aktuálně zdobí iPhone 17 Pro, a nabídnout tak mnohem jednotnější vzhled.
Zatímco současná generace má na zádech výrazný skleněný výřez určený pro MagSafe nabíjení, jenž se barevně liší od rámu z hliníku, u příští generace by tato odlišnost měla úplně zmizet. Podle známého čínského leakera vystupujícího na Weibu pod přezdívkou Instant Digital Apple údajně přepracoval proces výroby zadního skla tak, aby se minimalizoval barevný rozdíl mezi sklem a kovovým rámem. Výsledkem by měl být jednolitý, vizuálně soudržnější design, který bude působit prémiověji než kdy dřív.
Instant Digital se navíc už v minulosti několikrát trefil několikrát do černého. Přesné předpovědi přinesl například o žluté barvě iPhonu 14 nebo o titanovém Milanese Loopu pro Apple Watch Ultra 2. Jeho stoprocentní úspěšnost ale potvrdit nelze, takže i tentokrát berme zprávu s rezervou. Kromě designových úprav se pak očekává, že iPhone 18 Pro dorazí s novým čipem A20 Pro vyrobeným nejmodernějším 2nm procesem od TSMC a také s vlastním modemem Apple C2, který nahradí dosavadní řešení od Qualcommu. Pokud vše půjde podle plánu, Apple představí iPhone 18 Pro společně se svým prvním ohebným iPhonem v září 2026 – a dá se čekat, že půjde o jednu z největších designových proměn posledních let.