Apple nečekaně představil iPhone Pocket!

Apple dnes dopoledne překvapil nejen technologický svět, ale dost možná i módní scénu. Ve spolupráci s legendárním japonským designérem ISSEY MIYAKE totiž představil iPhone Pocket coby stylový a zároveň praktický doplněk, který proměňuje běžné nošení iPhonu v malý každodenní rituál.
Tento limitovaný kousek je vyrobený z jednoho kusu 3D úpletu, díky čemuž působí dle slov Applu jako živý organismus. Pružně se totiž přizpůsobí tvaru iPhonu, drobným věcem v kapse i způsobu, jakým ho člověk nosí. Inspirací k jeho vytvoření byl koncept „jednoho kusu látky“, který je pro tvorbu značky ISSEY MIYAKE typický, a jehož cílem je spojit funkčnost s lehkou hravostí a přirozenou elegancí.
„Design iPhone Pocket vyjadřuje vztah mezi iPhonem a jeho uživatelem. Naším cílem bylo vytvořit něco, co bude esteticky univerzální, ale zároveň umožní osobní interpretaci,“ uvedl Yoshiyuki Miyamae z MIYAKE DESIGN STUDIO a dodal: „Jednoduchost designu otevírá prostor pro radost – radost z nošení, z doteku i z vlastního stylu.“
Fotogalerie
Z pohledu Applu nejde jen o další doplněk, ale o symbol nového partnerství dvou značek, které sdílí podobnou filozofii – precizní řemeslo, jednoduchost a radost z detailu. „iPhone Pocket dokonale ztělesňuje naši společnou vizi. Každý prvek je navržen tak, aby si lidé mohli vytvářet vlastní kombinace a vlastní styl,“ doplnila Molly Anderson, viceprezidentka Applu pro průmyslový design.
A jak že vlastně novinka vypadá? iPhone Pocket má otevřenou, žebrovanou strukturu, která se při natažení lehce roztáhne a umožní rychlý pohled na displej. Lze ho nosit v ruce, na kabelce nebo přes rameno jako doplněk, který je zároveň módní i funkční. Na výběr je osm barev pro variantu s krátkým popruhem (citronová, mandarinková, fialová, růžová, paví, safírová, skořicová a černá) a tři odstíny pro delší popruh (safírová, skořicová a černá). Ceny jsou 149,95 USD za krátkou a 229,95 USD za dlouhou variantu.
Bohužel, iPhone Pocket bude k dostání od 14. listopadu ve vybraných Apple Storech po celém světě – mimo jiné v Tokiu, Paříži, Miláně, Londýně či New Yorku a také online na apple.com v USA, Velké Británii, Číně, Francii, Itálii, Japonsku Singapuru a Jižní Koreji. Do České, na Slovensko a potažmo třeba do blízkého Německa se však nechystá. I tak se ale tahle limitovaná edice spojující svět technologie a módy pravděpodobně stane jedním z nejžádanějších doplňků letošních svátků.
