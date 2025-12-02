Legenda končí! Apple už vám oblíbený iPhone SE neopraví

Apple oficiálně přidal první generaci iPhonu SE na seznam zastaralých zařízení. Tento krok znamená, že model již není možné v Apple Storech nebo u autorizovaných poskytovatelů nechat opravit. Apple označuje produkt za zastaralý po uplynutí sedmi let od ukončení jeho distribuce. První iPhone SE byl stažen z prodeje v září 2018, což ho nyní do této kategorie zařazuje. Tím se definitivně uzavírá kapitola jednoho z nejoblíbenějších kompaktních iPhonů. První generace iPhonu SE byla uvedena na trh v březnu 2016.
Konstrukčně vycházel z iPhonu 5s. Nabízel 4palcový displej, hliníkovo-skleněné tělo s fazetovanými hranami a domovské tlačítko s Touch ID. Navzdory ikonickému vzhledu však přinesl výkon z novějších modelů díky čipu A9, který používaly i iPhone 6s a 6s Plus. Při uvedení zařízení tehdejší marketingový ředitel Apple Phil Schiller zdůraznil, že „všichni, kdo chtějí menší telefon, budou iPhone SE milovat,“ čímž vystihl filozofii celého produktu. A to nabídnout moderní výkon v kompaktním balení.
V následujících letech Apple uvedl druhou a třetí generaci iPhonu SE, tentokrát již v designu iPhonu 8. Oba modely usilovaly o kombinaci nižší ceny, tradičního tlačítka Touch ID a solidního výkonu. V únoru 2025 však Apple výrobu celé řady SE ukončil. Na trh totiž dorazil iPhone 16e, který převzal roli cenově dostupnější alternativy. Zařazení původního SE mezi zastaralé produkty tak symbolicky uzavírá jednu éru malých iPhonů, které si získaly široký okruh loajálních uživatelů. Vlastnili jste tento model?