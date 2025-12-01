Zavřít reklamu

iPhone 17 zachránil prodeje mobilů během čínského Svátku nezadaných

iPhone
Martin Hradecký
0

Podle nejnovější zprávy Counterpoint Research iPhone 17 doslova „vytáhl“ celý mobilní trh v Číně během listopadového Svátek nezadaných (Singles’ Day), který je největší slevovou událostí v zemi. Zatímco celkové prodeje smartphonů vzrostly pouze o 3 %, samotný iPhone 17 tvořil 26 % všech prodaných zařízení.

Mohlo by vás zajímat

Bez této řady by podle analytiků trh zaznamenal meziroční pokles o 5 %. To potvrzuje sílící pozici Applu na čínském trhu po letech stagnace. Zájem o iPhone rostl už před uvedením „sedmnáctek“, ale nové modely výrazně zrychlily růst.

Apple táhne, Huawei padá

Ve stejném období se nedařilo značce Huawei, jejíž podíl klesl ze 17 % na 13 %. Důvodem je i to, že její vlajkový model Mate 80 byl uveden až po skončení akce. Xiaomi si sice udrželo 17% podíl, ale i jeho prodeje meziročně poklesly kvůli brzkému uvedení modelu Xiaomi 17.

iphone 17 LsA 6 iphone 17 LsA 6
iphone 17 LsA 5 iphone 17 LsA 5
iphone 17 LsA 4 iphone 17 LsA 4
iphone 17 LsA 2 iphone 17 LsA 2
iphone 17 LsA 1 iphone 17 LsA 1
iPhone 17 pro Grand central iPhone 17 pro Grand central
Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, že Apple očekává nejlepší sváteční čtvrtletí v historii, výsledky z Číny tento trend podporují. Pokud si Apple udrží tempo, může zaznamenat rekordní koncovku roku nejen v Číně, ale i na globálním trhu.

Zůstává otázkou, zda si iPhone 17 udrží popularitu i během hlavní vánoční sezóny. Vzhledem k výsledkům ze Svátku nezadaných má však velmi dobře nakročeno.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.