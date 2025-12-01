iPhone 17 zachránil prodeje mobilů během čínského Svátku nezadaných

Podle nejnovější zprávy Counterpoint Research iPhone 17 doslova „vytáhl“ celý mobilní trh v Číně během listopadového Svátek nezadaných (Singles’ Day), který je největší slevovou událostí v zemi. Zatímco celkové prodeje smartphonů vzrostly pouze o 3 %, samotný iPhone 17 tvořil 26 % všech prodaných zařízení.
Bez této řady by podle analytiků trh zaznamenal meziroční pokles o 5 %. To potvrzuje sílící pozici Applu na čínském trhu po letech stagnace. Zájem o iPhone rostl už před uvedením „sedmnáctek“, ale nové modely výrazně zrychlily růst.
Apple táhne, Huawei padá
Ve stejném období se nedařilo značce Huawei, jejíž podíl klesl ze 17 % na 13 %. Důvodem je i to, že její vlajkový model Mate 80 byl uveden až po skončení akce. Xiaomi si sice udrželo 17% podíl, ale i jeho prodeje meziročně poklesly kvůli brzkému uvedení modelu Xiaomi 17.
Vzhledem k tomu, že Apple očekává nejlepší sváteční čtvrtletí v historii, výsledky z Číny tento trend podporují. Pokud si Apple udrží tempo, může zaznamenat rekordní koncovku roku nejen v Číně, ale i na globálním trhu.
Zůstává otázkou, zda si iPhone 17 udrží popularitu i během hlavní vánoční sezóny. Vzhledem k výsledkům ze Svátku nezadaných má však velmi dobře nakročeno.