iPhone 17 vs. iPhone 16: Vyzkoušeli jsme, který model fotí lépe

Přestože nás od představení nové generace iPhonů dělí již relativně dlouhá doba, vzhledem k jejich dlouhodobé nedostupnosti se dá s trochou nadsázky říci, že je v současnosti mají stále hlavně šťastlivci. Jelikož se však začíná jejich dostupnost čím dál víc zlepšovat, není určitě od věci s nimi provést pár dalších testů, které mohou případným zájemcům pomoci v rozhodování ohledně koupě. Tušíte třeba, jak na tom je nový základní iPhone z hlediska kvality hlavního – tedy širokoúhlého – fotoaparátu?
Přestože jsou alespoň papírově širokoúhlé foťáky iPhonů 16 a 17 shodné, jelikož nabízí 48MPx rozlišení či clonou f/1,6, obecně se dá říci, že iPhone 17 je schopen zachytit o něco barevnější a řekl bych, že tedy i pro oko líbivější fotky. Co je ale za mě důležitější, je to, že fotky z iPhone 17 jsou právě díky trochu jinému podání barev blíže realitě. Reální scéna, kterou jsem fotil, totiž odpovídá minimálně mým pohledem spíš fotkám z iPhonu 17 než 16. Nicméně jedním dechem se nebojím říci, že rozdíl mezi širokoúhlým foťákem iPhonu 16 a 17 je opravdu minimální. Větší rozdíl pak samozřejmě pocítíte u ultraširokoúhlého foťáku, ale zde se sluší říci, že se bavíme „jen“ o rozlišení. Světelnost ultraširokáče u iPhone 17 totiž zůstává na úrovni iPhonu 16, což je ve výsledku docela limitující. Abyste totiž z telefonu dostali pěkné fotky i na ultraširokoúhlý objektiv, je třeba fotit za opravdu pěkného světla. Na dalších pár porovnávacích fotek se můžete podívat níže.
Foto z iPhone 16
Foto z iPhone 17
Co tedy říci závěrem? Že iPhone 17 fotí na širokoúhlý fotoaparát opravdu fantasticky a nebojím se říci, že svou kvalitou naprosté většině uživatelů bohatě postačí. Totéž v bledě modrém se ale dá ve výsledku říci i o širokoúhlém fotoaparátu iPhonu 16, který taktéž nabízí velmi dobré fotoschopnosti, díky kterým budete schopni svět kolem sebe zachytit v opravdu pěkné kvalitě. Skoro se tak až chce říci, že širokoúhlý foťák určitě není tím, podle čeho byste se měli při rozhodování mezi koupí iPhonu 16 a 17 rozhodovat, protože úrovňově jsou na tom oba telefony dost podobně.