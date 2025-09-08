Kuo: Apple zítra představí AirPods Pro 3, zásadní vylepšení ale dorazí až příští rok

Apple chystá na zítřejší akci pořádně nabitý program. A podle poslední zprávy analytika Ming-Chi Kua se na pódiu kromě iPhonu 17 objeví i nové AirPods Pro 3. Jde o překvapení, protože ještě nedávno Kuo tvrdil, že nové generace se dočkáme až v roce 2026. Tentokrát se ale jeho odhad shoduje s dalšími zdroji, včetně Bloombergu, a zdá se, že Apple je skutečně připraven představit novinku už zítra po boku iPhonů 17. Podle Kua se navíc dočkáme ještě jednoho upgradu příští rok, kdy Apple plánuje vybavit AirPods miniaturními infračervenými kamerami.
AirPods Pro 3 přinesou několik praktických novinek. Očekává se snímač srdečního tepu, inspirovaný letošními Powerbeats Pro 2, který promění sluchátka v další zdravotní pomůcku. Dále dorazí nový H3 čip, jenž má zajistit lepší zvuk, stabilnější připojení a nižší latenci. Apple také údajně zmenšil nabíjecí pouzdro, takže bude kompaktnější a snadněji přenosné. I když půjde o „mezigenerační“ aktualizaci, AirPods Pro 3 budou mít jasně daný úkol. A sice udržet Apple na špičce v kategorii prémiových bezdrátových sluchátek. Větší revoluce pak přijde až v roce 2026, kdy by se měla objevit verze s kamerami. Už zítra tak budeme vědět, zda se všechny zvěsti potvrdí a zda se analytici s příchodem nové generace nesekli.