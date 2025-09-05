Zavřít reklamu

AirPods Pro 3 jsou tu už za pár dní a přinesou mnoho nových funkcí!

Martin Hradecký
0

Do představení nových produktů na akci „Awe Dropping“ zbývá jen pár dní a vše nasvědčuje tomu, že Apple představí také AirPods Pro 3. Nová generace bezdrátových sluchátek má přinést nejen drobné designové změny, ale hlavně i nové funkce.

Lepší zvuk i design

Změny designu by mohly zahrnovat menší tělo nebo zkrácené nožičky sluchátek. Nový tvar pouzdra bude pravděpodobně tenčí a přenosnější, podobně jako u loňských AirPods 4. Apple se údajně chystá odstranit viditelné párovací tlačítko a nahradit ho kapacitním senzorem. LED dioda by mohla být schovaná pod povrchem a zobrazit se až při aktivaci. Nový čip přinese výrazné zlepšení kvality zvuku i aktivního potlačení hluku (ANC), což bude klíčový benefit zejména pro náročné posluchače nebo cestovatele.

Sledování zdraví a překládání konverzací

AirPods Pro 3 mají být vybaveny senzorem srdečního tepu, podobně jako nedávno představené Powerbeats Pro 2. Sledování srdeční aktivity během tréninku bude možné i bez Apple Watch, přesto zůstává otázkou, zda bude možné paralelně přehrávat hudbu a sbírat data.

Další plánovanou novinkou je senzor teploty, který by mohl nabídnout přesnější měření tělesné teploty skrze ucho – mnohem spolehlivější než měření ze zápěstí pomocí Apple Watch.

Velmi očekávaná je také funkce Live Translation, tedy živý překlad mluvené řeči v reálném čase. Ten bude součástí nového iOS 26 a měl by rozšířit možnosti mezinárodní komunikace. Funkce bude pravděpodobně odhalena právě s AirPods Pro 3. Sluchátka budou podporovat veškeré novinky v iOS 26, včetně detekce usnutí, ovládání fotoaparátu, kvality studiového záznamu, upozornění na nabíjení a dalších chytrých funkcí.

