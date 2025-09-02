AirPods Pro 3 dostanou nové zdravotní senzory, klíčová novinka ale začne fungovat až později

Apple se chystá posunout oblíbená sluchátka AirPods Pro zase o krok dál. Podle čerstvých informací totiž nová generace těchto sluchátek dorazí již co nevidět a nabídne dvojici zdravotních senzorů pro měření tělesné teploty přímo v uchu a snímání srdečního tepu. Tvrdí to alespoň zdroje portálu 9to5mac.
Nové senzory mají ze sluchátek udělat ještě důležitější doplněk pro každodenní péči o zdraví. Naopak funkce, která měla slibovat malou revoluci v komunikaci, tedy překlad cizí řeči v reálném čase přímo přes AirPods, nakonec na startu chybět bude. Apple ji údajně ladí a dočkáme se jí až v některé z budoucích softwarových aktualizací. K odhalení této funkce přitom došlo už na WWDC v červnu. Ani dobrého čtvrt roku ale Applu evidentně nestačilo k tomu, aby novinku dotáhl ke zdárnému finiši.
O tom, že Apple pracuje na využití AirPods pro zdravotní účely, se mluví už dlouho. Zprávy o měření teploty či srdečního tepu se ostatně objevily už koncem loňského roku a část funkcí si už dokonce vyzkoušeli uživatelé Powerbeats Pro, jelikož do nich Apple senzor pro monitoring tepové frekvence nasadil. V případě AirPods Pro 3 se tedy nejedná o žádnou divokou spekulaci, ale spíše o logický krok, který jen zapadá do dlouhodobé strategie Applu proměnit sluchátka ve zdravotní doplněk.
U překladu v reálném čase je to však úplně jiná písnička. V v betě iOS 26 se sice objevily náznaky toho, že Apple technologii připravuje, nicméně do finální verze ji zatím nepustí. Překlad tak zůstane dál pevně svázaný s aplikací Překladač na iPhonu. Když tedy budete s AirPods mluvit anglicky s někým, kdo odpovídá třeba španělsky, iPhone se postará o převod a výsledek přehraje zpět do vašich sluchátek. Do budoucna by se ale celý proces měl obejít bez zbytečných mezikroků a působit mnohem plynuleji. Bohužel, čeština ve výčtu podporovaných jazyků stále chybí a je otázkou, zda se jí vůbec v dohledné době dočkáme.
Nové AirPods Pro 3 by měl Apple podle spousty spekulací představit spolu s iPhony 17 na své zářijové keynote s podtitulem „Awe dropping“. Ta se uskuteční už příští úterý 9. září od 19:00 našeho času. Kromě nových senzorů se u nových AirPods očekávají i drobné úpravy designu a pouzdra, zlepšení zvuku a také nové funkce, které dorazí do celé rodiny AirPods Pro prostřednictvím firmwaru a iOS 26.