Představení AirPods Pro 3 je na spadnutí! Dostanou menší pouzdro a kapacitní tlačítko

Apple se podle posledních úniků chystá na zářijové Keynote vedle iPhonů 17 či Apple Watch 11 představit i novou generaci sluchátek AirPods Pro. Dočkat bychom se u nich přitom měli nejen menších designových změn, ale i drobných technologických vylepšení, která mohou zásadně ovlivnit pohodlí při každodenním používání. Tvrdí to alespoň zdroje leakera Majin Bu, které se v minulosti nejednou ukázaly jako velmi přesné.
Zdroje leakera tentokrát tvrdí, že AirPods Pro 3 dostanou menší nabíjecí pouzdro, které by ale mělo být po jinak téměř identické s aktuální generací. Změna rozměrů tak pravděpodobně nebude nijak dramatická, ale výrobci příslušenství už počítají s tím, že nové pouzdro si vyžádá upravené obaly a kryty. Potvrzují to i informace od jednoho z velkých dodavatelů příslušenství, se kterým měl Bu hovořit.
Fotogalerie
Mnohem zajímavější je ale informace o tlačítku na párování. Zatímco doposud se nacházelo fyzické tlačítko na zadní straně pouzdra, u AirPods Pro 3 má být nahrazeno kapacitním tlačítkem na jeho čelní straně. Jednat se tedy bude o stejné řešení, které Apple použil u AirPods 4. Zajímavé je pak to, že dle leakera nemusí jít jen o estetiku. Kapacitní tlačítko by totiž teoreticky mohlo nabídnout i další funkce, například základní ovládání přehrávání. Otvor pro přichycení poutka by přitom měla zůstat zachována.
Ačkoliv leaker už o žádných dalších novinkách nehovořil, z dřívějška víme například o plánovaném zlepšení zvuku, ANC či nasazení senzorů pro monitoring srdeční frekvence. Právě díky tomu by tak měla být 3. generace AirPods Pro opravdu zajímavá. Co se pak týče představení, to pravděpodobně proběhne v rámci Keynote plánované na úterý 9. září. Pokud se tedy chystáte na upgrade svých sluchátek, vyplatí se ještě pár týdnů počkat – velmi pravděpodobně totiž půjde o jednu z hvězd zářijové akce.