AirPods Max 2 možná nikdy nedorazí! Zde je důvod

Sluchátka AirPods Max se při svém uvedení na konci roku 2020 stala jedním z nejdiskutovanějších produktů Applu. Očekávání byla obrovská, ale realita už tak slavná nebyla. Fanoušci často kritizovali vysokou cenu, hmotnost danou hliníkovou a ocelovou konstrukcí a také to, že ve srovnání s menšími AirPods Pro nepřinášela tolik „chytrých“ funkcí, jak by se dalo čekat. Od té doby se proto mluví o nutné revizi – ta ale zatím nepřišla.
Loni Apple sice AirPods Max „aktualizoval“, ale ve skutečnosti šlo jen o přechod na USB-C a přidání nových barevných variant. Žádné zásadní novinky v oblasti zvuku, aktivního potlačení hluku nebo integrace se službami Applu jsme se nedočkali. To je zvlášť patrné, když je porovnáme s druhou generací AirPods Pro, které dostaly adaptivní audio režimy, vylepšený čip a řadu dalších funkcí.
Reportér Mark Gurman ve svém newsletteru Power On upozornil na to, že se AirPods Max nachází v podivném postavení. Prodávají se dost dobře na to, aby je Apple dál nabízel, ale ne natolik, aby se vyplatilo investovat významné zdroje do jejich kompletní nové generace. USB-C varianta byla podle něj čistě důsledkem legislativy EU, nikoli snahy posunout produkt kupředu. Z pohledu Applu má větší smysl soustředit inženýrské kapacity na vývoj nových AirPods Pro nebo chytrých reproduktorů, kde je poptávka větší a inovace přinášejí výraznější výsledky.
Pokud jste doufali, že letos Apple ukáže zcela nové AirPods Max, podle Gurmana si budete muset zřejmě ještě dlouho počkat. Skutečně zásadní vylepšení – ať už v podobě lepší výdrže, lehčí konstrukce nebo nových funkcí – zatím není na obzoru.
AirPods Max jsou i po pěti letech stále stejná sluchátka – kvalitní, ale těžká, drahá a bez výraznějších softwarových či hardwarových vylepšení. Apple je zjevně nechce zcela opustit, ale zároveň do nich nehodlá investovat tolik, aby přinesly revoluční druhou generaci. Pokud tedy čekáte na nový model, naděje se zatím upínat moc nevyplatí. Lepší strategií je rozhodnout se, zda vám současná verze vyhovuje, nebo raději sáhnout po dostupnější alternativě.