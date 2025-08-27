Místo AirTagu posloužily AirPods. Rodina díky nim našla ukradené doklady v Benátkách

Sluchátka AirPods nejsou jen oblíbenými bezdrátovými sluchátky, ale mohou posloužit i jako AirTag. Přesvědčila se o tom rodina z Severní Karolíny, které byla během cesty do Itálie ukradena kabelka s pasem a doklady. Příběh sdílela na TikToku Karis McElroy. Její rodiče se při návštěvě Benátek stali obětí kapesních zlodějů. A to celkem tří osob, které je obklopily na ulici. Po příjezdu do ubytování její matka zjistila, že má otevřený batoh a chybí jí láhev s vodou, peněženka, kabelka i cestovní doklady. Naštěstí se uvnitř kabelky nacházely také AirPods. Díky nim rodiče okamžitě začali sledovat polohu ukradených věcí přes aplikaci Najít (Find My). Kabelku se jim podařilo vystopovat u trojice podezřelých. Zatímco čekali na policii, jeden z pachatelů utekl s kabelkou, kterou později odhodil. Díky spolupráci policie v obou zemích se všechny věci nakonec dostaly zpět k majitelce přes kontaktní kancelář na letišti.
Fotogalerie
Ačkoli jsou AirTagy určeny přímo pro sledování věcí, i některé modely AirPods lze dohledat právě díky Find My. Sluchátka vysílají Bluetooth signál, který ostatní Apple zařízení v okolí zachytí a anonymně odešlou polohu zpět majiteli. AirPods tak mohou být v aplikaci Najít viditelná až 24 hodin po posledním připojení k iPhonu či iPadu. Podporu této funkce mají například AirPods 3, AirPods 4 s ANC, všechny modely AirPods Pro a AirPods Max. Přestože se AirPods mohou v tomto směru dobře posloužit, AirTagy jsou pro sledování spolehlivější. Nabízejí delší viditelnost v síti, vyměnitelnou baterii, zvukové upozornění i přesnější lokalizaci díky ultra-wideband technologii.