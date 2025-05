AirPods Pro 3 jsou za rohem! Naznačuje to čerstvý krok Apple

Sluchátka AirPods Pro 2 letos v září oslaví už tři roky prodejů. Nabízí se tak otázka, kdy dorazí jejich další generace, kterou Apple posune úroveň svých high-endových True Wireless sluchátek opět o kus dopředu. A jak se zdá, stát se tak může relativně brzy. Kalifornský gigant totiž začal na příchod další generace AirPods Pro pomalu připravovat i své systémy.

Na zahájení příprav na příchod nových AirPods Pro upozornil konkrétně vývojář Aaron Perris, který objevil v kódu blíže nespecifikovaného softwaru Apple přepis textu věnovaného právě AirPods. Ten byl pozměněn konkrétně ze znění, že daná funkce vyžaduje AirPods Pro 2. generace, na znění „AirPods Pro 2 nebo novější“. Je tedy jasné, že Apple v dohledné době s představením AirPods Pro 3 počítá, přičemž některá z exkluzivních funkcí AirPods Pro 2 bude evidentně fungovat i u AirPods Pro 3.

Ačkoliv můžeme zatím samozřejmě jen hádat, kdy by Apple mohl s AirPods Pro 3 vyrukovat, nejpravděpodobnějším termínem je podzim, kdy by je ukázal vedle nových iPhonů. Bohužel, co přesně by mohla nová generace AirPods Pro přinést můžeme zatím jen hádat, jelikož žádné konkrétnější náznaky zatím k dispozici nejsou. Respektive, v minulosti se toho ohledně jejich příchodu namluvilo relativně dost, ale jednalo se zpravidla o poměrně nepravděpodobné předpovědi například ve formě zásadní změny designu a tak podobně. Nechme se tedy překvapit, s čím Apple nakonec vyrukuje.