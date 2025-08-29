Android přijde o svou největší výhodu, bude stejně uzavřený jako iPhone

Apple už roky čelí ostré kritice zákonodárců kvůli svým praktikám v App Storu. V EU už musel otevřít iPhone alternativním obchodům a podobné kroky se čekají i v USA. Jenže zatímco Apple je tlačen k větší otevřenosti, Google jde překvapivě opačným směrem. Google tento týden oznámil, že od roku 2026 půjde na certifikovaných Android zařízeních instalovat pouze aplikace od vývojářů, kteří prošli ověřením. A to nejen z Play Storu, kde podobné pravidlo platí od roku 2023, ale i přes třetí strany a sideloading (tedy stahování APK souborů z externích zdrojů).
Tento krok má chránit uživatele před malwarem a finančními podvody, zároveň ale zásadně omezuje svobodu, kterou Android dlouhá léta prezentoval jako svou hlavní výhodu oproti Applu. Ještě před pár lety Google i partneři jako Samsung propagovali Android heslem „open always wins“. Na rozdíl od Applu, jehož „zahrada obehnaná zdí“ povolovala pouze App Store, Android umožňoval stahovat aplikace odkudkoliv. Od roku 2026 se ale i sideloadované aplikace budou muset podřídit ověřovacím procesům podobným Applu. Google sice nejde tak daleko, aby úplně zakázal alternativní zdroje, ale fakticky je tím výrazně reguluje. Pro uživatele Applu zní tato změna logicky. Jde o posílení bezpečnosti. Přesto je tu jistá ironie. Zatímco Apple po celém světě čelí žalobám a pokutám za svou kontrolu App Storu, Google mu teď dává nečekané zadostiučinění.