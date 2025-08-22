Mír s Apple iMessage? Google vyhlašuje konec války modrých a zelených bublin!

Na akci Made By Google, kde byla představena nová řada telefonů Pixel 10 a čtvrtá generace Pixel Watch, zaznělo jedno překvapivé prohlášení. Viceprezidentka marketingu Googlu Adrienne Lofton prohlásila, že diskuze o zelených a modrých bublinách je u konce.
Během prezentace, kterou poněkud netradičně moderoval Jimmy Fallon, se Lofton Fallona zeptala, zda ví, co je RCS. „Netuším,“ odpověděl Fallon. Lofton mu vysvětlila, že RCS neboli Rich Communication Services je nový textový standard, který umožňuje moderní funkce jako odesílání kvalitních fotek a videí, reakce pomocí emoji a plně funkční skupinové chaty. Android tuto technologii používá už roky – a Apple se k ní připojil teprve loni v rámci iOS 18.
Debata, která unavuje
„Můžeme tedy přestat řešit zelené a modré bubliny?“ zeptal se Fallon. Lofton bez váhání odpověděla: „Ano. A upřímně, tenhle boj je směšný a únavný. V Googlu jsme s tímto tématem skončili.“ Dodala, že technologie má lidi spojovat bez ohledu na to, jakou značku telefonu používají. A připojila přání, aby tím telefonem byl ideálně Pixel.
Fotogalerie
Apple byl dlouho kritizován za to, že nepodporuje RCS, čímž se konverzace mezi iPhony a Androidy lišily kvalitou i funkcemi. Ačkoli Google i Samsung vedly v minulosti kampaně, které si z barev zpráv dělaly legraci, nyní Google sám vyhlašuje, že tato kapitola je uzavřená.
Změní se vůbec něco?
Na zařízeních Apple – iPhonu, iPadu i Macu – zůstávají RCS zprávy stále zelené, zatímco iMessages mají modrou barvu. Podpora RCS ale znamená, že kvalita a funkce zpráv mezi platformami se konečně sjednocují, což je zásadní krok kupředu pro všechny uživatele. A možná i konec dávného sporu, který byl především marketingovým nástrojem.